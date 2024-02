Canosa : Servizio Civile Universale “Isidora 2023: le città inclusive”

CANOSA DI PUGLIA – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolarità

In attuazione del Bando per la selezione di n. 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, pubblicato sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/, si comunica che verrà effettuata una selezione per complessive n. 124 (centoventiquattro) unità, di cui n. 31 (trentuno) a bassa scolarità, da impiegarsi nel Programma di servizio civile universale denominatoda realizzarsi presso le sedi dei Comuni di Galatina, Calimera, Nardò, Salve, Arnesano, Carmiano, Porto Cesareo, Putignano, Casamassima, Gioia del Colle, Noicattaro, Alliste, Bitetto,Castrì di Lecce, Collepasso, Conversano, Corato, Lequile, Lizzano, Massafra, Minervino di Lecce, Molfetta, Palagiano, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, San Ferdinando di Puglia, Sannicola, Santeramo in Colle, Specchia, Taurisano, Trepuzzi e Ugento.Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani di cui all'art. 2 del bando, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto- 28 anni e 364 giorni - anno di età. La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi ed agli operatori volontari spetta un assegno mensile di € 507,30.all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it avendo cura di individuare la sede di svolgimento. I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea o non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l'orario di presentazione della domanda stessa.Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta,Le domande trasmesse oltre il termine sopra indicato, ovvero con modalità diverse da quelle descritte, non saranno prese in considerazione.E' possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Universale ammesso a finanziamento (visionabile sulla scheda progetto pubblicata sul sito internet di questo Ente http://www.comune.galatina.le.it/ e degli enti coprogettanti) con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti agli operatori volontari, alle modalità di presentazione delle domande, ai criteri di selezione, ai servizi offerti dall'Ente, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonchè agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso, potranno essere richieste direttamente presso le sedi di svolgimento dei progetti.ALLISTE – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàBITETTO – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàCASTRÃ DI LECCE – n. 3 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàCOLLEPASSO – n. 6 operatori volontari di cui n. 2 a bassa scolaritàCONVERSANO – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàCORATO – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàLEQUILE – n. 3 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàLIZZANO – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàMASSAFRA – n. 2 operatori volontariMINERVINO DI LECCE – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàMOLFETTA – n. 1 operatori volontariPALAGIANO – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàPOLIGNANO A MARE – n. 2 operatori volontariSAMMICHELE DI BARI – n. 1 operatore volontariSAN FERDINANDO DI PUGLIA – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàSANNICOLA – n. 4 operatori volontari di cui n. 1 a bassa scolaritàSANTERAMO IN COLLE – n. 1 operatore volontarioSPECCHIA – n. 2 operatori volontariTAURISANO – n. 2 operatori volontariTREPUZZI – n. 2 operatori volontariUGENTO – n. 1 operatore volontarioPer informazioni: Ufficio Servizio Civile Universale di ANCI PUGLIA, sito in Via Marco Partipilo n. 61 a Bari, tutti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tel. 080-5772316, email: serviziocivile@anci.puglia.it - dott. Giovanni Laera.Link utili: https://www.politichegiovanili.gov.it, www.scelgoilserviziocivile.gov.it, https://domandaonline.serviziocivile.it