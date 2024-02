Luci sulla Legalità: Un contest per combattere la mafia

L'associazioneè lieta di presentare il progetto, un'iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e l'impegno contro il fenomeno della criminalità organizzata e dell'associazionismo mafioso. Il contest si propone di sensibilizzare, prevenire e promuovere azioni concrete per contrastare l'influenza mafiosa nella società. Diviso in due categorie, under 18 e over 18, il concorso accoglie partecipanti singoli o in gruppi, invitandoli a sviluppare progetti innovativi che possano contribuire significativamente alla causa antimafia. Le produzioni ammesse includono sia produzioni scritte (testi letterari in prosa o in versi, saggi, lettere, ecc.) sia produzioni grafico-pratiche-multimediali(manifesti, dipinti, presentazioni PowerPoint, video, fotografie, brani musicali, ecc.). La fase finale del concorso prevede una cerimonia di premiazione, la cui data verrà comunicato successivamente, che si terrà presso la sede dell'associazionesita in Canosa di Puglia, durante la quale saranno proclamati i vincitori delle diverse categorie. Alla premiazione parteciperanno anche alcuni autori presentando i propri libri sul fenomeno della criminalità organizzata; avremo, inoltre, la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e di avvocati penalisti e di altre associazioni per poter discutere del fenomeno dal punto di vista tecnico e professionale.