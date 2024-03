Canosa: Boom di firme per l’iniziativa “8 Marzo, 3 donne 3 strade”

Nonostante la giornata non fosse delle migliori, dal punto di vista meteorologico, domenica scorsa i volontari dell'hanno raccolto più di 200 firme inLa petizione rientra nell'ambito delle iniziative per l'che l'associazioneha aderito promuovendo ed organizzando un'azione di raccolta firme. Tra gli obiettivi quello di impegnare il sindaco e il comune di Canosa di Puglia ad aderire all'iniziativapatrocinata dall'ANCI. "Abbiamo parlato tanto con cittadini e cittadine, ci siamo confrontati anche divertendoci! È bello vedere come la nostra comunità sia attenta al tema della parità di genere ed abbia risposto con entusiasmo alla nostra proposta!" E' la dichiarazione rilasciata dai referenti dellpresieduta dacomunicando che la raccolta firme prosegue presso la sede in Piazza Martiri XXIII Maggio n. 6 a Canosa di Puglia. L'iniziativapromossa dall'Associazione "Toponomastica Femminile" patrocinata dall'ANCI, propone di celebrare concretamente la giornata Giornata Internazionale dei Diritti della Donna impegnandosi a dedicare le tre prossime aree di circolazione (automobilistica, ciclabile, pedonale) a 3 figure femminili: una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale e una di rilevanza internazionale, al fine di riunire le diverse anime del Paese.