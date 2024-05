A Canosa la reliquia la reliquia di Rosario Livatino

La Parrocchia di Gesù Liberatore di Canosa di Puglia, assieme all'Oratorio Circolo ANSPI "San Giovanni Bosco", all'Ufficio di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Andria, al Rotary Club e al Rotaract Club di Canosa di Puglia e con il Patrocinio del Comune, organizza la prima edizione diCome si evince dal titolo scelto, l'iniziativa intende sensibilizzare la comunità a riflettere sul tema della Legalità, partendo dalla valorizzazione delle vittime innocenti della mafia. Secondo gli organizzatori, l'idea è quella di riproporre l'evento anche nei prossimi anni, dedicando ogni edizione ad un personaggio diverso vittima di associazioni criminali di tal guisa. Per il 2024, la Parrocchia organizzatrice avrà l'onore di accogliere lamagistrato ucciso nell'agrigentino nel 1990, a soli 37 anni eLa camicia insanguinata che il(chiamato così dalle cronache) indossava al momento della sua uccisione potrà dunque essere visitata per tre giorni, daDiversi saranno gli appuntamenti a corollario della presenza del simulacro, che sarà onorato e deposto in chiesa la sera del 21 maggio e mostrato alle scolaresche nel corso delle mattine del 22 e 23. Nello specifico, nel pomeriggio di mercoledì 22, a partire dalle ore 18.30, ilProcuratore Capo di Avellino e autore del librodialogherà sul tema con Paolo Farina, scrittore e dirigente scolastico. Nel contempo, saranno premiati i ragazzi delle classi delle scuole di I e II grado di Canosa che hanno partecipato al concorso bandito per l'occasione, aderendo con innegabile entusiasmo.Per giovedì 23, invece, dopo la Santa Messa delle 18.00 presieduta dal Vicario Generale,e prima dello spettacolo teatrale delle ore 20.00 dal titoloche si terrà sempre nei locali della Chiesa di Gesù Liberatore, vi sarà la consueta deposizione di fiori in memoria di Giovanni Falcone, nonché della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, presso la stele nella via a lui dedicata, in occasione del 32° anniversario della sua morte. Il passaggio nella comunità canosina, per quanto simbolico e spirituale, di un personaggio così rilevante per la storia italiana qual è Rosario Livatino, esempio tangibile della lotta alla criminalità organizzata tanto da avere premi di livello nazionale dedicati alla sua figura, non deve passare inosservato. In un territorio recentemente funestato da gravi fatti di cronaca, enti, associazioni e imprese si sono uniti per divulgare il suo lascito: un messaggio utile a creare e infondere speranza.