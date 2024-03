Canosa: Presentata l'iniziativa "8 Marzo, 3 donne 3 strade”

Nell'ambito delle iniziative per l', l'ha promosso e organizzato un'azione di raccolta firme, presentata stamani nel corso di una conferenza presso la propria sede con gli interventi di:, presidente dell'Associazione,vicepresidente ecomponentedel sodalizio. Tra gli obiettivi quello di impegnare il sindaco e il comune di Canosa di Puglia ad aderire all'iniziativaL'iniziativa promossa dall'patrocinata dall'ANCI, propone di celebrare concretamente la giornata della donna impegnandosi a dedicare le tre prossime aree di circolazione (automobilistica, ciclabile, pedonale) a 3 figure femminili: una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale e una di rilevanza internazionale, al fine di riunire le diverse anime del Paese. La toponomastica, infatti, "può farsi parte attiva e responsabile nell'azione di recupero della memoria storica delle donne che hanno agito e prodotto cultura. Riteniamo sia d'interesse condiviso, mostrare, a cittadine e cittadini, il ruolo che esse hanno avuto nell'evoluzione della storia, delle scienze e delle arti e offrire in tal modo alle giovani generazioni una pluralità di prospettive che permettano di superare gli stereotipi imposti in modo pervasivo nel nostro vissuto quotidiano."La raccolta firme per l'iniziativaavrà luogo ain piazza Vittorio Veneto, nella giornata domenica 10 Marzo dalle ore 10.00 alle 13.00. Gli organizzatori hanno inoltre comunicato che in caso di pioggia la raccolta firma avverrà presso la sede associazione Radici di Canosa , ubicata in Piazza Martiri XXIII Maggio n. 6, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.