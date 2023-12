Il Natale solidale dell'Associazione "Radici-Cultura è Territorio"

L'Associazione "๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ - ๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ รจ ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ" diha riempito di gioia il Natale di alcune famiglie canosine in difficoltร economica portando loro la spesa con alimenti freschi quali carne, latticini e frutta, dando cosรฌ la possibilitร di avere un ricco pranzo di ๐—ก๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ, grazie al ricavato ottenuto dalla vendita delle magliette ๐—ช๐—ฒ ๐—”๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ, progetto nato da ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ con lo scopo di contrastare la povertร . Inoltre, i ragazzi e le ragazze di ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ hanno organizzato una ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ presso la sede associativa e nei punti vendita di due supermercati della cittร per poter raccogliere ulteriore cibo da donare, con il valore finale stimato della raccolta che รจ stato di circa ottocento euro. "รจ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ - riferisce il presidente di ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ- ๐˜ช ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ตร , ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข ๐˜›๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข, ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜š๐˜š. ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜Š๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜š๐˜š. ๐˜ˆ๐˜ด๐˜ด๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ข๐˜ฏ ๐˜Ž๐˜ช๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜‰๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข. รˆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต'๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ตร , ๐˜ค๐˜ช ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ณ๐˜ค๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜ร ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ".I ragazzi e le ragazze di ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ assicurano che non sarร l'unica attivitร di raccolta e donazione per persone bisognose, sono giร al lavoro per proporre alla cittร nuovi eventi per dialogare e confrontarsi su diversi temi, subito dopo le festivitร natalizie che vedranno la sede dell'Associazione punto di riferimento per la seconda edizione della ๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ, con numerose attivitร che si sono messe a disposizione donando bellissimi e gustosi premi, appuntamento al giorno ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ alle ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ presso la sede in ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ถ ๐—ซ๐—ซ๐—œ๐—œ๐—œ ๐— ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ, n.๐Ÿฒ.๐˜ฝ๐™ช๐™ค๐™ฃ ๐™‰๐™–๐™ฉ๐™–๐™ก๐™š ๐™™๐™– ๐™๐™–๐™™๐™ž๐™˜๐™ž