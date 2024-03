L'Associazioneesprime solidarietà ai proprietari dell'attività in Piazza Galluppi a Canosa di Puglia, danneggiata questa notte da un ordigno esplosivo. Sia che si tratti di una bravata o di un'intimidazione,"Crediamo nella giustizia e ci auguriamo che si faccia luce sull'accaduto", affermapresidente di Radici. "Ci lascia sgomenti una situazione così delicata sulla sicurezza della città. La nostra comunità sta vivendo un momento difficile, con un aumento dei casi di criminalità. Oltre ad affidarci all'azione e al lavoro delle forze dell'ordine, è importante sensibilizzare ed educare alla legalità e al rispetto, per prevenire episodi simili. Siamo convinti -conclude- che anche le realtà associative di Canosa giochino un ruolo fondamentale per incidere sul tessuto sociale della città."