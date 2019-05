Le donne vittime di ogni sorta di sopruso

Nel contesto dele della mostra, laorganizza un reading tutto al femminile, che si terra'alle, apresso isiti in. I brani letti saranno tratti da lavori letterari scritti da donne di ieri e di oggi. Presentatrice e coordinatrice delle letture sarà la socia consigliera. Il tema portante della serata saràche si dispiegherà nel corso della serata in collegamento con quello della violenza sulle donne, oggetto della mostra. "hanno mostrato che l' emancipazione parte dall'acquisizione della piena consapevolezza di se stesse"- spiega la Presidente FIDAPA – Sezione di Canosa di Puglia -"Questo percorso di liberazione non può certo dirsi concluso, anzi spesso sembra interrompersi" - continua la Presidente - "Si assiste oggi purtroppo al ritorno di una mentalità maschilista e misogina davvero preoccupante, che induce un'associazione come la FIDAPA a promuovere invece una mentalità opposta, tesa al riconoscimento dell'identità femminile, al riconoscimento delle intelligenze femminili in ogni loro sfaccettatura, che nella storia hanno inciso, incidono e - sono certa - incideranno ancora."Presso i Sotterranei del Palazzo dei Vescovi aè ancora visitabile la mostra itinerante "promossa a livello nazionale dall'aperta al pubblico, gratuitamente fino al 2 giugno 2019, dalle ore 10,00-12,30 dalle ore 19,30 alle 21,00. Il percorso espositivo comprende le opere dell'artistain arte Kataos, i dipinti del maestro(cafone 1944) e le sculture di