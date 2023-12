La magia dei mercatini di Natale, un ritorno alle tradizioni  

Il maltempo ha fatto saltare la terza giornata deiche hanno avuto luogo ain, nei. Purtroppo la pioggia battente fin dalla mattina di domenica scorsa non ha permesso l'apertura dei 18 stand deiorganizzati dallapresieduta da, in sinergia con l'assessorato alle attività produttive e l'assessorato agli eventi del Comune di Canosa. Largo afflusso di gente ainelle giornate di venerdì e sabato scorse che è stata attratta dagli stand dell'artigianato, dalla bellezza dei manufatti esposti, e dalla bontà delle leccornie e dei dolciumi tipici, comericonosciute comeLa musica live ha accompagnato i visitatori deidove si sono esibiti i talenti didiche nonostante le temperature rigide hanno offerto performances di livello.Le fonti statistiche riportano che oltreche si moltiplicano nelle piazze e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero. Una opportunità che – sottolinea la– unisce il relax con la possibilità di fare acquisti di curiosità e novità ad originalità garantita, per sfuggire alle solite offerte standardizzate. Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 5% non farà alcun acquisto mentre ben ilche rappresentano l'acquisto più gettonato anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli, secondoDopo la "sbornia" di acquisti sul web che ha caratterizzato gli ultimi anni sotto l'influsso delle misure restrittive per la pandemia e della necessità di evitare i luoghi più affollati, ilproprio a partire dai mercatini che uniscono il relax con la possibilità di fare acquisti di curiosità e novità ad originalità garantita e sfuggire alle solite offerte standardizzate. La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge dunque quest'anno verso spese utili che – precisa– premiano soprattutto il cibo. E la migliore garanzia sull'originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è proprio quella della presenza personale del produttore agricolo che può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati.NeidiAnt Canosa, si èanche parlato del corretto stile di vita alimentare e di prevenzione per 'adottare stili di vita corretti evitando fattori che comporterebbero l'insorgenza o lo sviluppo di tumori. Con la prevenzione si avvicina alla diagnosi precoce del tumore, attraverso screening oncologici è possibile individuare la malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segni". Come dichiarato dalla dottoressa, presidente dell'ANT Canosa che ha presentato ilper contribuire alla raccolta fondi e donare ai malati di tumore ed alle loro famiglie la possibilità di restare a casa per le feste, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione al 45° anno di attività.Riproduzione@riservata