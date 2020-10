L'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" inaugura l'anno accademico 2020-21

L'di, che promuove e realizza programmi culturali per il territorio in cui opera, inaugura l', con la presentazione che si terrà alledipresso la. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, si terrà la cerimonia, con la celebrazione dellaofficiata daalla quale sono state invitate le autorità cittadine, i rappresentanti delle locali associazioni ed il sopranoNegli anni scorsi agli incontri culturali dell'UTE sono intervenuti professionisti di altissimo livello nel campo degli studi di letteratura italiana, di lingua inglese, di storia dell'arte, di economia, di vernacolo e tradizioni popolari, del patrimonio archeologico e turistico ambientale, di salute e medicina preventiva, di promozione della cultura delle attività motorie con lezioni ginniche e di ballo e quelle teatrali-musicali con le rappresentazioni sceniche presentate alla comunità."Il nostro Statuto ci pone nel contesto del Terzo Settore a livello nazionalecon il compito di volontariato culturale di promozione sociale. - Ha anticipato ilnella dichiarazione rilasciata"Quest'anno sarà un'anno particolarmente difficile sotto il profilo delle attività in presenza e svilupperemo programmi con comunicazioni telematiche Whatsapp e Zoom Meeting fino alla risoluzione della crisi pandemica con la campagna vaccinale. I nostri soci durante questi mesicontinua ilhanno mantenuto un costante contatto associativo tramite programmi telefonici in gruppi Whatsapp per non sentirsi soli.Quest'anno accademico - conclude il- sarà l'anno associativo più bello perché ci farà sentire la nostalgia dei ricordi degli anni trascorsi insieme.Per l'occasione è stato rinnovato l'invito a partecipare con l'entusiasmo di sempre .