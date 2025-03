Anastasia Abriutina e Maryna Hnidtsova testimonial per la Pace

Lagremita di gente, ha fatto da cornice alche si è tenuto la scorsa domenicaLa musica come ambasciatrice per trasmettere un messaggio di armonia, bellezza e pace.La musica è una scintilla che può scoccare in ogni istante, per creare una sensazione di gioia e di pace che non si dimenticherà mai, e per la quale vale la pena vivere" . Ha esordito così ilricordando il compianto Sergio Sablich, a vent'anni dalla morte, nella presentazione delcon due artiste di talento e personalità come il mezzo soprano(russa) e la pianista(ucraina).Per la prima volta a Canosa di Puglia unite dall'arte musicale perauspicare la pace, il bene più grande che l'umanità possa desiderare per un futuro migliore senza armi e senza violenze nel mondo, in particolare per fermare la guerra russa-ucraina, una triste realtà che da 3 anni "uccide anziché salvare, che accumula morte anziché amare la vita." Nell'introduzione al concerto da parte diper i saluti e gli onori della comunità canosinaimpegnate attraverso il canto e la musicaè reduce dai successi del tour concerti balcanici con lo "Stabat Mater" di P. Cafaro, e di G.B. Pergolesi e "Salve Regina" di G.B. Pergolesi per soli, coro e orchestra con il direttore d'orchestra V.Quadrini-Ceaicovschi, presso Domokos (Grecia), Vidin (Bulgaria), Craiova (Romania) e Tirana (Albania). Non da menoforte sostenitrice, anche attraverso i social, della funzione "catartica" della "Musica come fattore decisivo della crescita umana, pur nella interdisciplinarietà delle altre scienze umanistiche," e per questo coltiva anche interessi rivolti alla pedagogia, letteratura, poesia, filosofia e psicologia. Una coppia artistica di assoluto valore che haroposto un repertorio musicale(da Haendel, a Pergolesi, Rossini) di grande bellezza e potenza emotiva, che ha strappato applausi a ripetizione e molte manifestazioni di gratitudine nel finale con l'omaggio floreale pregno di riconoscenza e apprezzamento per il concerto per la Pace in the World.Foto a cura diRiproduzione@riservata