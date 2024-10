Emozioni ed applausi alla "Messa di Gloria" di Giacomo Puccini diretta dal M° Michele Carulli

Lunghi applausi per ladiche si è tenuta lo scorsonellagremita di genteLadiè un'opera giovanile, composta nel 1880 per orchestra, solisti e coro a 4 voci, molto eseguita in tutto il mondo. In essa si manifesta già tutta la grandezza futura del compositore toscano che la compose per il suo esame di diploma all'Istituto Musicale "G.Pacini" di Lucca. E' una messa completa strutturata in cinque parti:loria in excelsis Deo; Laudamus te; Gratias agimus tibi; Gloria in excelsis Deo; Domine Deus; Qui tollis peccata mundi; Quoniam tu solus Sanctus; Cum Sancto Spiritu;-Credo in unum Deum; Et incarnatus est; Crucifixus etiam pro nobis; Et resurrexit; Et in Spiritum Sanctum; Et unam sanctam; Et vitam venturi saeculiSanctus Dominus Deus; Benedictus qui venit;Nel corso del concerto presentato dacon gli interventi iniziali die delè stato ricordato che quest'anno ricorre il 100° anniversario della morte diuno dei più grandi compositori della storia che " ha saputo rappresentare come nessun altro i valori romantici e la nobiltà musicale espressa in tutto l'Occidente a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento." Tra i più famosi operisti di tutti i tempi, autore di capolavori assoluti fra cuiil toscanocompose anche laper orchestra e coro a quattro voci, con tenore e baritono solisti. A Canosa di Puglia, per ladiaffidata alla direzione di una maestro di fama internazionalehanno partecipato : "Euromediterraneo Coro" diretto dal; Coro del Conservatorio "N.Piccinni" diretto dalOrchestra Sinfonica 131 della Basilicata;(tenore);(baritono). Ladi Giacomo Puccini ha riempito di suoni e di emozioni la, sceltanel corso di una visita a Canosa di Puglia per incontrare un amico di gioventù, "quale scrigno prezioso rappresenti la Città e il suo territorio in termini di storia, Arte e Bellezza" . Consensi ed apprezzamenti da parte del pubblico e delle autorità presenti allaper l'esecuzione impeccabile, diretta con grande bravura dal maestroche ha esaltato la scrittura la ritmica e la melodia tra gli applausi a ripetizione.Riproduzione@riservata