Insieme per l’Eubiosia, sottoscritta la "Carta dell’Amicizia"

In pieno clima natalizio, di condivisione e amicizia, nell'ambito delladellat, a Giovinazzo, nella giornata di domenica scorsa, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa "tra ilrappresentato dal presidentee l', in atti, la dottoressagiusta delega della dottoressa Raffaella Pannuti, Presidente Nazionale ANT Italia Onlus. La dottoressa, in qualità di Referente Task Force Salute della Fidapa Distretto Sud Est e Delegata ANT Canosa di Puglia, ha fortemente voluto e promosso il protocollo d'intesa "tra la Fidapa distrettuale e la Fondazione Ant, al fine di divulgare ile la necessità della prevenzione per rendere dignitosa la vita di ogni essere umano. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa,si propongono di concordare, progettare e attuare strategie e iniziative di varia natura, compatibili con le rispettive finalità statutarie, finalizzate all'affermazione dei valori della Persona, in particolare del benessere e della salute, e dell'impresa socialmente responsabile.Tra gli obiettivi,convergono sulla possibilità di avviare collaborazioni di partenariato a livello regionale; impegnandosi a realizzare in piena collaborazione attività volte alla sensibilizzazione su temi comuni per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, come: attività ricreative e conviviali (cene sociali, workshop, etc.); attività di educazione e promozione della salute e del benessere della Donna (convegni, corsi etc.); attività di prevenzione per le donne (come visite specialistiche e convegni informativi).Le stessepossono utilmente estendere la collaborazione ad ulteriori attività, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento a strumenti operativi che rendano possibile l'attuazione e la verifica dei contenuti della Carta dell'Amicizia. Inoltre,possono dare ampia informazione sulle attività poste in essere in attuazione della Carta sottoscritta da entrembe, con tutti gli strumenti di cui dispongono. A tale riguardo,si impegnano a dare visibilità alle reciproche attività. La Carta dell'Amicizia avrà durata annuale ed è rinnovabile previo accordo tra le parti. Le foto di rito hanno suggellato la sottoscrizione della "nel rispetto della dignità del malato terminale.Riproduzione@riservata