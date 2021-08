In memoria di Patrizia Minerva il Club per l'UNESCO Canosa

L'giusto a un anno dalla, già presidente del Club per l'Unesco di Canosa di Puglia, si è ricostituito lo stesso Club allo scopo di riprendere quanto è stato fatto negli anni precedenti, interpretando la missione, gli obiettivi e i programmi dell'UNESCO perché educare al rispetto dei diritti umani e preservare il patrimonio culturale e naturale non debba essere un valore cui tendere, ma un mezzo indispensabile per la nostra vita, umana e non solo. Il motto dell'UNESCO: "building peace in the minds of men and women", che significa "costruire la pace nelle menti degli uomini e delle donne", ci chiarisce bene qual è l'obiettivo prioritario dell'UNESCO: aiutare a mantenere la pace, il rispetto dei diritti umani e l'uguaglianza dei popoli, per mezzo di canali come l'educazione, la scienza, la cultura e la comunicazione. E' importante menzionare quanto detto dal Direttore Generale dell'UNESCO, nel suo discorso di insediamento dove ha ricordato le sfide che tutto il mondo deve affrontare. Tra queste, in particolare: il degrado ambientale, il terrorismo, i tentativi di discreditare le scoperte scientifiche, gli attacchi alla diversità culturale, l'oppressione delle donne (e il nostro pensiero corre alle donne afgane in questo momento) ed i massicci spostamenti di popolazioni. E di fronte alla pandemia da COVID-19, questo è il momento della rinascita.E nelle forme più o meno declinate è quanto fatto dall'avvocata Patrizia Minerva, a cui va un sentito riconoscimento per il grande impegno profuso nella promozione e nella gestione delle numerose attività del Club UNESCO di Canosa negli ultimi anni, connotati da importanti iniziative di particolare spessore culturale volte alla valorizzazione del territorio, declinando e diffondendo al massimo i valori fondativi dell'UNESCO calandoli nella nostra realtà. Sicuramente Patrizia avrebbe continuato la sua opera con la stessa energia, la stessa passione, lo stesso amore, la stessa forza con cui ha realizzato e portato a termine con successo i suoi obiettivi, dimostrando un ventaglio variegato di interessi: dalla cultura, allo sport, alla salute.Per questo il nuovo direttivo, non potendo mai dimenticare quanto l'avvocata Patrizia Minerva ha realizzato come Presidente del Club per l'UNESCO di Canosa, ha deciso di ricordarla in ogni evento di cui questo club si farà promotore, intitolando a lei lo la sezione del Club canosino, che risulta così costituito:sig. Giuseppe Sciannamea (presidente onorario), professoressa Rosaria Dell'Aspro (segretaria), sig.ra Brigida D'Elia (tesoriere), l'imprenditrice Linda Mocelli (vicepresidente), dottoressa Carmen Lombardi (vicepresidente), sig.ra Maria Grazia Malcangi (consigliera), dott. Umberto De Giosa (consigliere) e dott. Lucio Minerva (consigliere)."Cogliamo l'occasione per ringraziare, insieme al nuovo direttivo, quanti hanno partecipato all'evento, nello specifico l'avvocata Letizia Morra, assessore alle politiche giovanili di Canosa, che, nel rievocare la figura di Patrizia, ha sottolineato il valore di "ponte" attribuito a ogni tipo di apporto che una associazione di volontari può dare alla comunità; il dott. Francesco Ventola, consigliere regionale della Puglia, che ha sottolineato l'importanza dei fini dell'UNESCO e ha ricordato la lungimiranza di Patrizia Minerva nell'aver intuito il valore della via Francigena; infine il monsignor don Felice Bacco che ha richiamato l'attenzione sul vero significato dell'educazione, della scienza, della cultura, quali obiettivi fondamentali dell'UNESCO e sul senso del "fare rete" all'interno di una comunità." Ha dichiarato la professoressaneo Presidente Club per l'Unesco di Canosa di Puglia "Avv. Patrizia Minerva" a margine della cerimonia di presentazione del nuovo direttivo che si è svolta presso la Sala Sabiniana e non all'aperto nelle Absidi a causa del maltempo.