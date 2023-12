è il titolo del corso di formazione per geologi ed ingegneri,con il patrocinio gratuito dell'Ordine dei Chimici e del Fisici della provincia di Bari, che si terrà ilnella Sala Conferenze (Edificio L) del(Bari). Saranno assegnati 6 crediti formativi, per l'aggiornamento professionale obbligatorio, agli iscritti degli Ordini professionali dei Geologi della Puglia e degli Ingegneri della Provincia di Bari. Chi invece, pur non essendo geologo o ingegnere, intende partecipare al corso, può farlo compilando il modulo di preiscrizione presente al link: "Registrazione all'evento "Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo": https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYm3Y5dYfZL2BZFSphWYbByMCAnpyQsB-ScHE_kYZUNB7ugA/viewformLa manifestazione avrà inizio con i saluti e una sessione introduttiva. Nel dettaglio, il programma prevede, dalle ore 9:30 alle 10:00 i saluti del direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, del direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Paolo Francesco Garofoli, del presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Umberto Fratino, del presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, Giovanna Amedei, e del presidente dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bari, Apollonia Amorisco.A partire dalle 10.00 ci sarà una "introduzione normativa" a cura del direttore scientifico di Arpa Puglia, Vincenzo Campanaro che discuterà de:"Il Testo unico Ambientale (D.Lgs n. 152/2006) e le definizioni di rifiuto, sottoprodotto e end of waste – Il DM 264/2016 in materia di sottoprodotti PROCEDIMENTI AMBIENTALI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI". Dalle 10.30 alle 11.15 il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Paolo Francesco Garofoli parlerà dell' "Ambito di applicazione e tratti distintivi delle autorizzazioni di competenza regionale". Dalle 11.15 alle 12.00 il funzionario dell'Uoc (Unità operativa complessa) del "Servizio Territoriale Bari-Bat" di Arpa Puglia, Mariangela Positano discuterà dell' "Ambito di applicazione e tratti distintivi delle autorizzazioni di competenza provinciale TERRE E ROCCE DA SCAVO". Dalle 12.00 alle 12.30 la dirigente dell'Uoc "Acqua e Suolo" di Arpa Puglia, Filomena Lacarbonara parlerà de "La gestione delle terre e rocce da scavo: inquadramento". La mattinata si concluderà con una relazione su "La gestione delle terre e rocce da scavo: criticità nella presentazione delle istanze" a cura del titolare di incarico di funzione "Rifiuti" dell'Unità operativa complessa "Acqua e Suolo" della Direzione scientifica di Arpa Puglia, Francesco Busseti.La sessione pomeridiana si terrà dalle ore dalle 14:00 alle 17:00. Dalle ore 14.00 alle 15.10 si parlerà di "End of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto). Interverrà Lucia Muto, ricercatore III livello e responsabile dell'area strumenti economici afferente al Centro Nazionale per i rifiuti e l'economia circolare di Ispra, in collegamento in videoconferenza, che parlerà de"End of waste: Regolamenti comunitari, Decreti nazionali, Autorizzazioni caso per caso, Linee Guida Snpa 41/2022 CASE STUDIES". Dalle 15.10 alle 15.40 Maddalena Schirone, direttrice dell'Uoc del Servizio Territoriale Bari-Bat di Arpa Puglia, parlerà de "Il ruolo di Arpa Puglia nei procedimenti ambientali per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la gestione di rifiuti".Dalle 15.40 alle 16.30 interverranno Emiliano Altavilla, funzionario dell'Uoc Servizio Territoriale Bari-Bat di Arpa Puglia e Alfonso Gerardo Celeste, funzionario del Polo Radiazioni Ionizzanti di Arpa Puglia, per discutere de "Attività istruttorie e di controllo: esperienze e casi studio". Infine, dalle 16.30 alle 17.00, Lorenzo Angiuli, dirigente Uoc Centro regionale aria (Cra) della Direzione scientifica di Arpa Puglia parlerà de "Prescrizioni autorizzative e modalità di monitoraggio delle emissioni odorigene per gli impianti di gestione dei rifiuti".La Segreteria Scientifica dell'evento è affidata ad Adriana Maria Lotito, dirigente Ambientale Servizi Territoriali del Dap Bari di Arpa Puglia.