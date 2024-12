Ambiente: una visione strategica dell’Arpa Puglia

è il titolo dell'evento formativo che fa parte del progetto "Science based knowledge", organizzato dall'Agenzia per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente, Arpa Puglia, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, degli Ingegneri della provincia di Foggia, e il patrocinio della Provincia di Foggia, e l'Ordine dei Tecnici sanitari della radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che si terrà 19 dicembre, dalle ore 14.00, presso la sala del Tribunale della Provincia di Foggia (Palazzo Dogana, piazza XX Settembre).L'evento formativo, di grande rilevanza per i professionisti del settore ambientale e sanitario, si propone di esplorare le politiche e gli strumenti messi in atto dall'Arpa Puglia per affrontare le sfide ambientali a livello regionale. Il corso, accreditato per il riconoscimento di crediti professionali per Medici Chirurghi ed Odontoiatri, per Ingegneri e Tecnici della prevenzione, rappresenta un'occasione importante per aggiornare le proprie competenze in un ambito in continua evoluzione e di crescente importanza per la protezione dell'ambiente. I partecipanti avranno l'opportunità di ottenere crediti formativi: 4 Cfp (Crediti formativi professionali) per gli ingegneri dell'Ordine di Foggia (info: 0881771304) e 5 Ecm (Educazione continua in medicina) per i medici iscritti all'Ordine dei Medici di Foggia (info: 0881743481). Il seminario avrà inizio alle ore 14.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Foggia,, il prefetto di Foggia,il presidente della Provincia di Foggia,il direttore generale della Asl Foggia,e il direttore Generale Arpa Puglia,Non mancheranno anche i saluti di, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, e dipresidente dell'Ordine dei Medici di Foggia.Il convegno affronterà una serie di tematiche fondamentali per comprendere le sfide ambientali attuali e future. Tra gli interventi in programma,, direttore del Dipartimento di Foggia dell'Arpa, analizzerà le "Criticità ricorrenti riscontrate nelle documentazioni tecniche oggetto di valutazione da parte di Arpa Puglia nei procedimenti autorizzativi in capo alle autorità competenti".di Arpa Puglia, poi, illustrerà "Il ruolo del Servizio territoriale a supporto delle Forze dell'Ordine e nei casi di emergenza ambientale", mentreparlerà delle "Istruzioni per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo in ambito Aia (Autorizzazione integrata ambientale) di competenza regionale". A seguire, si discuterà degli "allarmi radiometrici negli impianti di trattamento dei rifiuti ed esposizioni alle radiazioni ionizzanti", confunzionario Arpa.Un'attenzione particolare sarà dedicata alla gestione delle acque meteoriche, un tema trattato da, che affronterà "la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Inoltre, si esplorerà l'impatto della plastica sull'ambiente e sulla salute, con un intervento ("Ambiente, plastica e salute") di, medico di base a Manfredonia. Mentre illustrerà la "dinamica spazio – temporale delle fioriture algali nella Laguna di Lesina" ponendo particolare attenzione alle "cause e impatti"funzionario di Arpa.Un altro tema di grande attualità riguarda la legionella, con due interventi incentrati sui rischi legati alla presenza di questo pericoloso batterio, funzionario Arpa, parlerà dei "controlli della Legionella nelle strutture turistico-ricettive" e in particolare del "ruolo dell'Arpa"; mentretecnico della prevenzione dell'Asl Foggia, presenterà uno studio epidemiologico e ambientale sulla "Legionella e legionellosi: indagine epidemiologica ed ambientale; aspetti tecnico giuridici e il ruolo delle Asl". A chiudere il programma sarà,, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'Asl di Foggia che, tratterà la "gestione del rischio e aspetti normativi nelle piscine ad uso natatorio".La giornata si concluderà con un dibattito finale, dove esperti del settore risponderanno alle domande del pubblico, favorendo un confronto diretto tra i professionisti. Con la partecipazione di 100 professionisti provenienti da diversi ambiti, l'evento si configura come un momento di riflessione e aggiornamento fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide legate alla tutela dell'ambiente e alla salute della comunità.quindi, prosegue nell'organizzazione degli eventi formativi che fanno parte del progetto "Science based knowledge", aperti soprattutto ai professionisti, e non solo. Fino ad oggi, sono stati realizzati i corsi di formazione per Chimici e Biologi "Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica" e quello per geologi ed ingegneri "Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo", che si sono svolti il 4 e il 14 dicembre 2023 presso il dipartimento di Bari di Arpa Puglia (sede Tecnopolis di Valenzano); il seminario con crediti formativi per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico "Stima dell'incertezza di misura nei laboratori di prova ambientali", che si è svolto il 30 gennaio 2024 nella sala conferenze "Motus Animi" a Lecce; il 9 febbraio 2024 si è svolto nella Sala del Tribunale della Provincia di Foggia il corso di formazione per gli per gli ingegneri della provincia di Foggia "Tutela Ambientale: compiti istituzionali e attività di controllo dell'Arpa Puglia", ed inoltre, si è svolto a Bari il corso di formazione per giornalisti "La comunicazione ambientale di fronte alla complessità: le regole per governare il conflitto", il 23 febbraio 2024 presso l'Ordine dei Giornalisti della Puglia. Infine si è svolto venerdì 15 novembre presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari, l'evento formativo per avvocati ed ingegneri dal titolo"La tutela dell'ambiente e il green public procurement. La sostenibilità ambientale come volano dell'economia", organizzato da Arpa Puglia in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri di Bari. Venerdì 22 novembre presso il Monastero di Colonna a Trani (Lungomare Cristoforo Colombo n. 178) si è tenuto un evento formativo per ingegneri e geologi su "I Piani di Monitoraggio e Controllo: le nuove Linee guida, i controlli e gli aspetti sanzionatori", mentre giovedì 28 novembre si è svolto l'evento formativo per geologi, ingegneri e agronomi de "Le bonifiche nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi: aspetti tecnici e procedurali", nella sala convegni dell'Autorità Portuale di Brindisi.Tutti gli eventi formativi organizzati da Arpa Puglia sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa Puglia in "Formazione - eventi formativi esterni" al link https://www.arpa.puglia.it/pagina3501_eventi-formativi-esterni.html , oltre che nelle "news" in home page e nella sezione "Comunicati stampa".