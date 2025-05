Ultimi giorni per partecipare alla V edizione del Premio ArpAmare 2025

Un premio che unisce arte, mare e sostenibilità

Il concorso e i suoi obiettivi

Un progetto con tanti protagonisti

C'è tempo fino alper partecipare alla, concorso di arti visive promosso dae rivolto agli artisti che si sianopresso una delle: Bari, Foggia o Lecce. Il bando è disponibile sul sito ufficiale di Arpa Puglia. I partecipanti devono inviare la candidatura via Pec all'indirizzoentro il. Le opere dovranno pervenire alla sede Arpa di Bari, secondo le modalità indicate nel bando.riceveranno un(1000, 700 e 500 euro) e parteciperanno gratuitamente a unorganizzato dal progettodel Gruppo Hera in collaborazione con l'. Il laboratorio, della durata di una settimana, si svolgerà nei laboratori artistici "Scart" a(PI) durante l'anno accademico 2025-2026. I tre vincitori si uniranno a un gruppo selezionato di studenti e saranno seguiti da docenti-tutor dell'Accademia. L'esperienza sarà completamente finanziata da, che coprirà le spese di vitto, alloggio, trasporti e materiali.Il Premio ArpAmare 2025 promuove la valorizzazione artistica delstimolando la riflessione sugli aspetti. Le opere ammesse dovranno appartenere ai linguaggi della. Sono escluse le opere digitali, site-specific, fotografiche o video.Una, nominata da Arpa Puglia, selezionerà fino a 10 finalisti, tra cui saranno scelti i tre vincitori. Sono previste ancheda 250 euro ciascuna.Il Premio è stato presentato nel corso della conferenza stampa che si è svolta il 19 marzo scorso presso la Pinacoteca "Corrado Giaquinto" di Bari, alla presenza di esponenti istituzionali e accademici, tra cui l'assessora alla Cultura della Città Metropolitana di Bari,, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia,, il direttore del Ciheam Bari,il direttore generale di Arpa Puglia,il direttore marketing e Sviluppo Iniziative – Herambiente (ideatore del progetto Scart)e il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia,"Un evento che tiene insieme arte, cultura, territorio, natura, creatività, ambiente e paesaggio e al sol fine di veicolare e promuovere un messaggio chiaro e forte sull'importanza e valorizzazione degli ecosistemi marini – aveva commentato l'assessora all'Ambiente e della Regione Puglia,nel corso della conferenza - . Il mare ha da sempre ispirato poeti, scrittori, artisti e Arpa Puglia, con questo progetto, non solo chiama a raccolta chi del mare ha fatto un'opera d'arte, ma mette, altresì, in atto un'azione virtuosa di promozione e diffusione del valore e della qualità di una risorsa preziosa e vitale. Il mare è una ricchezza che genera economia, innovazione, turismo se fruito con un approccio sostenibile ed è per questo che la Regione sta investendo molto in strategie per una gestione virtuosa dei nostri mari e delle nostre coste che, nel medio-lungo periodo, garantiranno un'economia sicura, resiliente e rispettosa della natura, dell'uomo e dell'ambiente circostante. Godiamo in Puglia di acque pulitissime dei nostri mari, le migliori in Italia, e questo lo dobbiamo a un vigile sistema di monitoraggio e di depurazione, che va di pari passo con una nostra azione quotidiana di prevenzione e contrasto all'abbandono illecito di rifiuti nei mari e lungo le coste. Grazie agli organizzatori per questa bella iniziativa e a tutti i coloro che candideranno le proprie opere".L'arte ha il potere di emozionare e far riflettere, di scuotere le coscienze e generare cambiamento. Grazie alla collaborazione con il progetto Scart, i giovani artisti avranno anche l'opportunità di imparare a dare nuova vita a ciò che sembra non averne più. "Il Premio ArpAmare 2025 rappresenta un'opportunità unica per coniugare arte, sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del nostro territorio – aveva dichiarato- . Questo concorso promuove una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e mare, stimolando creatività e consapevolezza attraverso il linguaggio dell'arte. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il progetto Scart e con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, i vincitori potranno vivere un'esperienza formativa straordinaria, trasformando materiali di scarto in nuove forme d'espressione artistica. È un'iniziativa che ribadisce il valore dell'economia circolare e il ruolo dell'arte come strumento di cambiamento e sensibilizzazione. Ringrazio tutti i partner coinvolti e mi auguro che questo premio possa continuare a ispirare giovani artisti a guardare al mare non solo come musa creativa, ma anche come patrimonio da preservare con azioni concrete".Il progetto "Scart" del Gruppo Hera è attivo da oltre 25 anni e ha trasformato migliaia di rifiuti in opere d'arte. Il workshop offrirà ai vincitori un'occasione concreta per apprendere come. "Scart è il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da oltre 25 anni trasforma scarti di lavorazione industriale in opere d'arte, offrendo una seconda chance a materiali che hanno ancora molto da dire. Tracciando una strada innovativa capace di coniugare etica e bellezza - aveva dichiarato. Negli anni Scart ha realizzato una collezione di oltre 1000 pezzi fra componenti d'arredo e di design, sculture, quadri, strumenti musicali, costumi di scena e scenografie, realizzate partendo esclusivamente da materiale di recupero. L'ambizione del Gruppo Hera è quella di raggiungere, grazie al progetto Scart, un pubblico sempre più vasto, attraverso un linguaggio trasversale come quello dell'arte, per sensibilizzare sui temi dell'economia circolare, della sostenibilità e sull'impatto ambientale dei rifiuti quando non sono correttamente differenziati. Le opere Scart sono un patrimonio a disposizione di coloro che vogliono sostenere la cultura ambientale utilizzando strumenti di comunicazione innovativi ed efficaci".Il direttore della sede italiana del Ciheam,, aveva sottolineato: "Siamo davvero lieti e orgogliosi di partecipare per la quinta volta al Premio Arpamare, un riconoscimento che celebra la cultura e il suo legame con il mare. La Puglia, con i suoi 900 km di costa, ha un'identità profondamente legata al mare, e questa è un'occasione preziosa per rafforzare il connubio tra le arti visive e l'ambiente marino. La nostra regione ha dato i natali a grandi pittori come Spizzico, De Nittis, Schifano e Ciardo, che hanno saputo rappresentare la bellezza, il mistero e la profondità del mare. Tuttavia, oggi il mare è minacciato quotidianamente dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento da plastica e dal sovrasfruttamento ittico. Per questo, è fondamentale promuovere una cultura della tutela e della sostenibilità. Non a caso, la Puglia è la seconda regione italiana per numero di Bandiere Blu. La nostra Organizzazione, in particolare attraverso la sede di Tricase, è attivamente impegnata in iniziative di ricerca e cooperazione per la salvaguardia della biodiversità marina e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere a livello locale, nazionale, nel Mediterraneo e oltre".