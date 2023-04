Il Coro della Desolata in prima pagina su «L’Osservatore di strada»

Una foto delè in prima pagina suil Giornale dell'Amicizia Sociale e della Fraternità. Il numero di aprile 2023 è intitolatoed è già on line, mentre, la versione cartacea è stata distribuita a, nella scorsa mattinata della, in occasione dell'è un periodico mensile derealizzato dalla comunità di lavoro del Dicastero per la comunicazione «per dare voce a chi solitamente non viene ascoltato, ai poveri, alle persone ferite dalla vita, a chi viene messo alla porta e escluso», evidenziando il patrimonio di esperienze, di saperi e di valori di cui sono custodi. A gennaio scorso,ha ricevuto il, l'unico riconoscimento in Italia, per l'informazione corretta ed equilibrata che fa "buona informazione" e racconta anche i lati positivi della quotidianità. Una gran bella ed importante vetrina per ilsuche fa da preludio alla processione del sabato mattina che conclude i riti della settimana santa canosina, in calendario il prossimo 8 aprile.La Regione Puglia con la legge n.8 del 27/03/2020 considera i riti e le processioni della Settimana Santa come proprioIn attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione.