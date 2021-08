Il Club per l’UNESCO di Canosa riprende le attività

Saranno lead ospitare la cerimonia di presentazione delsotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, che si terrà alle ore 20:30 di mercoledì 25 agosto. Il Club per l'UNESCO della città ofantina, è nato nel 1997 rifacendosi agli ideali d'azione dell'UNESCO, il cui scopo è "contribuire a mantenere la pace e la sicurezza, rafforzando attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione fra le nazioni, al fine di assicurare il rispetto della giustizia, delle opinioni, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per ognuno senza alcuna distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a ciascun individuo." Sulla base di questi principi, il sodalizio socio-culturale canosino, ha contribuito fino a oggi, senza alcun scopo di lucro, né ideologia politica o confessionale, nel promuovere la cooperazione e la comprensione internazionale, al fine di conservare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e preservare i diritti umani, conformemente agli ideali di azione dell'UNESCO. La missione del, e alla formazione civica, sociale e culturale dei cittadini e particolarmente dei giovani, organizzando incontri, iniziative culturali e seminari. Pertanto, in continuità con quanto svolto sin dalla sua nascita e per volontà dell'ultima Presidente,, il Club riprende la propria attività di promozione e divulgazione sul territorio (non solo cittadino) dei principi unescani. All'evento di mercoledì 25 agosto, organizzato presso le absidi della Cattedrale di San Sabino grazie alla puntuale e preziosa collaborazione d, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anti covid vigenti.