I siti archeologici di Canosa tra i primi ad aprire

Era ormai consuetudine consolidata vedere nel fine settimana e nei giorni festivi, gruppi di turisti percorrere le vie cittadine per raggiungere i siti e parchi archeologici di cui Canosa di Puglia è ricca, tanto da essere identificata come" poi, in prossimità delle festività pasquali, il vuoto assoluto. La pandemia ha paralizzato la comunità canosina, come l'intera Nazione, privandola di quei turisti che sistematicamente venivano a visitare l'antica Canusium, con ripercussioni rilevanti sul sistema sociale ed economico che, faticosamente, negli anni, a piccoli passi, era stato creato.La, che opera da circa trent'anni per la valorizzazione del territorio, non si è arresa e ha deciso di riprendere le attività culturali, appena le condizioni socio-sanitarie lo avrebbero permesso. Ildata significativa per il popolo italiano, ha ritenuto di riprendere le attività culturali momentaneamente sospese. Già durante i giorni di pandemia ha continuato a tenere rapporti online con quanti amano l'archeologia, la storia e la cultura. In stretta collaborazione con, la Fondazione archeologica ha messo in programma per il 2 giugno un percorso di visita guidata ai siti archeologicidiramate dai Governi Nazionale e Regionale. La risposta alla campagna promozionale è stata inaspettata. Nessuno prevedeva, dopo tanti inattività, una partecipazione copiosa da parte di visitatori provenienti da tutta la regione Puglia. Ben sessantacinque turisti hanno preso parte nelle ore antimeridiane e pomeridiane alle passeggiate archeologiche, visitando il, con l'ausilio delle guide messa a disposizione. I turisti a fine percorso, entusiasti ed appagati dalle bellezze archeologiche che offre la nostra città, hanno ringraziato e salutato le guide turistica.Il percorso ripreso sarà arricchito e continuato nel periodo estivo con una serie di iniziative, che saranno condivise, finalizzate a rivitalizzare la nostra città e a sostenere le attività legate al turismo locale. il progetto è arduo, ma unitamente a tutti coloro che credono nella città di Canosa e nelle possibilità che essa offre, avrà sicuramente una brillante realizzazione. A breve saranno rese pubbliche, sui canali social e sulle testate online, tutte le manifestazioni e le iniziative che saranno poste in cantiere nel breve e lungo periodo.