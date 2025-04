Boom di visitatori alla mostra "Forme e colori dall'Italia preromana. Canosa di Puglia"

Boom di visitatori allaa cura diche nel primo week end di aprile ha fatto registrare un migliaio di presenze. Allestita in un'ala dell', è stata inaugurata il 14 marzo 2025 , dopo il successo di pubblico registrato nelle sedi degli Istituti Italiani di Cultura a Santiago del Cile alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, Buenos Aires, San Paolo, Città del Messico e, poi a Roma a Castel Sant'Angelo. Lo scorso 1° aprile è giunto a Canosa di Puglia, ilha visitato la mostraspone alcune fra le produzioni artigianali più caratteristiche del popolo dei Dauni, raccontando e illustrando uno dei momenti più significativi nell'immaginario daunio quando, durante lo svolgimento delle cerimonie funerarie dedicate ai membri dell'élite canosina fra IV e II secolo a.C., erano utilizzati questi materiali. Armi, gioielli, ornamenti, insieme ai vasi policromi e plastici, caratteristici delle botteghe canosine dell'epoca, selezionati dai depositi e dalle collezioni di importanti musei pugliesi, tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, nonché dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, sono "i protagonisti" della storia di Canosa di Puglia, uno dei centri più rilevanti del distretto daunio. Per la prima volta è esposto anche un reperto di straordinaria importanza recuperato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, assegnato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia nel dicembre 2024: un grande frammento di dipinto murale con scena figurata forse proveniente da. La mostrache sarànei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e(ultimo ingresso 14:00) e(ultimo ingresso 18.00). All'interno dell'edificio scolastico "G. Mazzini", in Via Piave n.67, a Canosa di Puglia sono disponibili biglietteria, bookshop e audioguide.Riproduzione@riservata