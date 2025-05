Canosa: riprese le ricerche archeologiche nell’area della collina di San Pietro

sono riprese lefinanziati con fondi PNRR nell'ambito delAnche quest'anno non mancherà il supporto logistico dell'Ente Comunale che, come in occasione della scorsa campagna di scavi, metterà a disposizione Palazzo Carmelitani nel Centro Storico. L'equipe delle Università di Bari e di Foggia, sotto la direzione scientifica dei professori, stanno approfondendo l'indagine in corrispondenza dell'abitato daunio che doveva insistere su di un pianoro adiacente all'area che, a partire da età tardoantica, fu interessata dalla costruzione del complesso paleocristiano di San Pietro, voluto dalSi cercheranno di chiarire estensione e stato di conservazione di possibili impianti artigianali legati alla produzione di ceramica, mentre si approfondiranno le ricerche in corrispondenza del nucleo abitativo e produttivo già individuato lo scorso anno.delle evidenze di intonaci riconosciute alle pareti di alcuni vani lo scorso anno. Il cantiere avrà anche un ruolo di formazione per studenti, specializzandi e dottorandi dei due Atenei pugliesi, che prenderanno attivamente parte agli scavi. L'obiettivo di questa campagna di scavi sarà anche quello di puntualizzare ulteriormente l'orizzonte cronologico insediativo, che, allo stato delle ricerche, parrebbe andare dal V-IV sec. a.C. ai decenni iniziali del I sec. d.C.