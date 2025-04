Semplificata l'iscrizione al Registro regionale delle strutture ricettive

In vista dell'arrivo dell'estate 2025 e dell'aumento di turisti e viaggiatori, lamette a disposizione dei tanti cittadini pugliesi locatari di case e stanze o gestori di bed and breakfast in luoghi di villeggiatura un nuovo servizio gratuito per semplificare l'iscrizione delle strutture turistiche al Registro regionale delle strutture ricettive La normativa, infatti, prevede l'obbligo di iscrizione a un appositodi tutte le strutture ricettive,come le case per le vacanze, gli affittacamere, i B&B e tutte le strutture date in locazione per finalità turistiche. Non farlo può comportare sanzioni economiche."Sappiamo che la digitalizzazione può rappresentare una sfida. Proprio per questo vogliamo trasformare le possibili difficoltà in opportunità di crescita per tutto il sistema turistico pugliese. Attraverso i Punti di facilitazione digitale, mettiamo a disposizione un supporto reale per accompagnare gli operatori nell'accesso al DMS Puglia e nella registrazione delle locazioni turistiche. Un passo semplice, ma fondamentale, per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e operare nella piena regolarità, valorizzando allo stesso tempo l'offerta della nostra destinazione. È un segno dell'impegno concreto della Regione per una Puglia sempre più digitale, inclusiva e accogliente". Lo ha detto, responsabile Innovazione e Transizione al Digitale dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.Per aiutare tutti i cittadini pugliesi a rispettare questa regola in modo semplice e veloce, la, in collaborazione con l'e con la società in house regionale, mette a disposizione i 231attivi su tutto il territorio pugliese dove facilitatori digitali appositamente formati offronoper iscrivere gli alloggi o le strutture turistiche al Registro regionale ma anche per promuovere gli eventi locali sul portale del turismo e della cultura regionale e per usare il DMS Puglia, il sistema digitale per la gestione dell'offerta turistica. Questo è uno dei tanti servizi di facilitazione offerto dalla rete regionale: i Punti Digitale Facile nascono con l'intento di ridurre ile semplificare l'accesso ai servizi pubblici digitali e sono aperti a chiunque voglia migliorare le proprie competenze digitali e usare meglio internet, SPID, i servizi online e gli strumenti digitali utili nella vita quotidiana.Il progettoè un'iniziativa promossa dalla Sezione Crescita Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia con il supporto tecnico di InnovaPuglia SpA, finanziata con le risorse del PNRR - Investimento 1.7.2, nell'ambito del progetto nazionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD). Consulta la mappa interattiva su www.regione.puglia.it/puntodigitalefacile con tutti i 231 Punti Digitale Facile della Rete pugliese e con le informazioni utili sui luoghi e gli orari di apertura.