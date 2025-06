Valorizzazione dei prodotti a KM0: via libera all’adeguamento della normativa

La Giunta Regionale ha dato il via libera allachiamata ad adeguare e dare attuazione allarelativa alle norme per lae in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. "Si tratta di un passaggio obbligato e necessario – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura,- per aggiornare e armonizzare un provvedimento nel rispetto delle norme nazionali, dei principi e delle direttive europee. Per questo è necessario il supporto di esperte ed esperti del settore, provenienti dagli enti, istituzioni di ricerca, partenariato agricolo, sotto il coordinamento del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia. Insieme dobbiamo sempre puntare a realizzare una sostenibilità nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, per uno sviluppo dei territori che tenga insieme la tutela ambientale e la competitività delle aziende. Regole certe e aggiornate sono necessarie per una valorizzazione e promozione dei nostri prodotti agroalimentari e provenienti dall'economia del mare e delle acque pugliesi, riconosciuti a chilometro zero. Un chilometro vero, a tutela di chi produce e di chi consuma".I componenti della commissione tecnico-scientifica per l'adeguamento della Legge Regionale 16/2018 saranno designati dal direttore del Dipartimento Agricoltura tra esperti e specialisti della materia, appartenenti alle strutture regionali, alle organizzazioni professionali delle filiere agricole e ittiche e a università, istituti e centri di ricerca operanti nel settore agricolo e agroalimentare, nonché nell'ambito della ricerca ambientale, tecnologica e delle politiche europee per lo sviluppo rurale, del diritto agroalimentare e dell'economia rurale. Gli incarichi saranno a titolo non oneroso e la commissione sarà presieduta dall'assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato con comprovata esperienza sul tema della valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero.