I colori delle emozioni

Le Associazioni Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA, Fondazione Archeologica Canosina, OmniArte.it, Pro Loco, Tango Renato – Servizi per l'Archeologia e il Turismo, con ilin collaborazione con il Museo dei Vescovi "Mons. Francesco Minerva", sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, assessorato alla Cultura, hanno organizzato ilrassegna di presentazione di libri con dialogo con gli scrittori e approfondimenti. Il prossimo appuntamento – organizzato dal Comitato Biblò – è per i più piccini e si terràpresso ilcon letture e laboratori per bambini tratte dal libro di Gek Tessaro "". Le letture di quest'ultimo saranno animate da Daniela Iaconeta attraverso la forma di teatro giapponese "Kamishibai", un teatro che attraverso l'animazione delle immagini consente di comprendere meglio le letture, mentre le letture e i laboratori sui colori saranno tratte dal libro di Anna Llenasletto daper spiegare le emozioni ai bambini grazie all'utilizzo dei colori. Parteciperanno all'incontro, i rappresentanti delle associazioni organizzatrici delPresidente della Fondazione Archeologica Canosina;presidente dell'associazione OmniArte.it;, dell'impresa culturale Tango Renato servizi per l'archeologia e il turismo;Presidente Pro Loco;segretaria del Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia;portavoce del Comitato Biblò.