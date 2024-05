Maggio dei libri “Se leggi ti lib(e)ri a Canosa di Puglia”

Ritornano gli appuntamenti delgrazie alla collaborazione tra il Polo Biblio-Museale Bat, Biblioteca regionale di Canosa di Puglia e il Liceo Statale "Enrico Fermi", accomunati dal medesimo interesse: avvicinare i cittadini alla lettura e ai libri in modo gratuito. Patrocinano l'iniziativa la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia. Collaborano alla sua realizzazione la BiblioLab dell'Istituto Comprensivo "Foscolo De Muro Lomanto", la RSA "Oasi Minerva", Collexstro Food Art.è un'iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per suggerire la lettura quale forma di libertà e condivisione libera a cui accedere organizzando iniziative in presenza e in digitale da svolgere tra il 23 aprile – Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d'autore – e il 31 maggio, debitamente ispirati oppure prendendo spunto dai tre filoni tematici suggeriti, tre differenti modi di confrontarsi con la lettura:Lib(e)ri di conoscere - dedicato al mondo dell'informazione, alla saggistica e alla narrativa storica;Lib(e)ri di sognare - attingendo alla grande narrativa, specialmente fantastica, e le più avvincenti biografie;Lib(e)ri di creare - per dar voce alla poesia e a tutto il suo potenziale immaginifico.Se leggi ti lib(e)ri è dunque il tema scelto per la XIV edizione della campagna Maggio dei Libri anno 2024.che si realizzerà a Canosa di Puglia intitolatosi sostanzia in cinque appuntamenti e si incentrerà sui filoni e sui temi indicati dalla campagna nazionale, ove ogni appuntamento ha tipologie di letture, di lettori e di luoghi differenti, per abbracciare tutte le fasce d'età e d'esigenze, affinché la lettura sia accessibile per tutti. Si iniziapresso la BiblioLAb dell'I.C. "Foscolo De Muro Lomanto" in Via Dante Alighieri, 20 con lettura, drammatizzazione, laboratori creativi basati sul libro "Tutti i colori della vita" di Chiara Gamberale dedicato ai bambini di terza elementare che all'occorrenza socializzeranno tra di loro e impareranno l'importanza della lettura. Le attività saranno condotte dalle professoresse Francesca Di Nunno e Loredana Lenoci docenti del Liceo "Enrico Fermi" le quali sono state già presenti presso gli I.C. del territorio con attività di lettura del suddetto testo.Secondo appuntamentoore 18,30 presso il risto-pub "Collexstro Food Art" in Via Dei Tigli con il "Silent reading party" ove ogni partecipante ha la possibilità in estrema libertà, in silenzio, senza la presenza del telefonino di leggere libri portati da casa oppure scambiati sul posto, intervallando gli sguardi sull'affascinante tramonto che si ammira dalla collina.Terzo appuntamentoore 19,00 presso il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" in Via Settembrini, 101 con incontro dell'autore dell'ultimo libro romanzo "Preferisco le stelle" – Tommy di Bari che con la sua dialettica estasierà i giovani e i meno giovani. Presenterà l'autore la professoressa Nunzia Lansisera, docente del Liceo "Enrico Fermi". Durante la serata ci sarà un contributo dei ragazzi del Liceo.Quarto appuntamentoore 19,15 presso la Casa di Riposo "Oasi Minerva" in Via Muzio Scevola, 20 con lettura di poesie e di storie locali in vernacolo canosino tratti dai libri di Sabino Armagno – "Storie e Patorie" e di Nunzio Pinnelli – "La Malastretę". Gli anziani ricoverati con la presenza dei propri cari e alcuni alunni del Liceo "E.Fermi" saranno allietati dalla lettura a cura degli autori dei libri di detti, aneddoti proverbi e storie del passato canosino. L'auspicio è quello di dare loro la possibilità di tornare indietro nel tempo con i propri ricordi. La serata sarà condotta da Cinzia Sinesi, poetessa in vernacolo canosino.Ultimo appuntamento quello diore 19,00 presso il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" in Via Settembrini con incontro dell'autore del libro "Napulè. I mille colori di Pino Daniele" - Fulvio Frezza. Il libro sarà descritto dall'autore con intermezzo musicale a cura di Domenico Mezzina. La scelta di questo libro verte soprattutto per il format di presentazione dove si abbina la lettura ad un'altra arte quella della musica ma anche per il soggetto del libro "Pino Daniele" che abbraccia, unisce una fascia d'età molto ampia. Presenterà l'autore- Responsabile della Biblioteca regionale di Canosa di Puglia. Durante la serata ci sarà un contributo dei ragazzi del Liceo.Grazie alla varietà e tipologia di offerta di lettura saranno coinvolti cittadini di quasi tutte le fasce d'età, con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Il Maggio dei Libri di Canosa di Puglia sposa appieno gli obiettivi di quello nazionale ossia quello di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.