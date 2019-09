Sergio Fontana, H. Memorie di Eracle

Sarà il Centro Studi "Dr. Sergio Fontana", in via Piano San Giovanni n.47 a Canosa di Puglia(BT) ad ospitare la presentazione del libro "H" Memorie di Eracle per. con la partecipazione dell'autoreAll'appuntamento fissato alledivedrà gli interventi tra gli altri del presidente della Fondazione Archeologica Canosina Onlus,e della book bloggerche dialogherà con l'autore. L'incontro culturale è stato organizzato e promosso dal Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA, Fondazione Archeologica Canosina Onlus, OmniArte.it, Pro Loco, Impresa Tango Renato – Servizi per l'Archeologia e il Turismo, e la collaborazione del Comitato Biblò, del Polo Museale, del Museo dei Vescovi "Mons. Francesco Minerva", sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, assessorato alla Cultura. All'incontro, che faceva parte degli eventi nell'ambitoe rinviato per motivi organizzativi, si parlerà del liche racconta una vita eccezionale, quella dell'eroe che poi i romani chiamaronoLa narrazione si muove a partire dai ricordi che la mente dello stesso Eracle riordina subito dopo il rogo sulla pira del monte Eta. Una vita vissuta nel conflitto tra la responsabilità personale e le forze collettive, rappresentate dagli dèi, che lo hanno generato, perseguitato, maledetto, abbattuto e fatto risorgere.è personaggio mitologico, ma ha piena identità storica e la sua nascita, reale o immaginaria, si può collocare circa 3350 anni fa, nella Grecia dell'età micenea, le cui atmosfere vengono ricostruite nel racconto. Figlio di Zeus e della mortale Alcmena,ci narra di incontri con popolazioni misteriose, come le Amazzoni o i Centauri, e le sue peripezie tracciano l'incredibile geografia del Mediterraneo del II millennio a.C., compresa l'Italia dell'Età del Bronzo e il sito dove, cinquecento anni dopo, sorgerà Roma. I suoi tratti barbarici ne faranno un campione anche da morto, quando, nella decadenza del mondo miceneo, lui potrà assistere all'invasione del Peloponneso da parte dei Dori guidati dai suoi stessi discendenti. Ma, a quel tempo,era già tra gli dèi che lo avevano accolto benevoli sull'Olimpo. Il romanzo nasce da un attento lavoro sulle fonti antiche e sui dati archeologici, di cui si dà conto nelle note in calce ai capitoli del libro. L'archeologoha saputo abilmente raccontare,, fondendo le sue due nature divina/umana, rendendola fruibile non solo agli addetti ai lavori ma ad un pubblico più vasto che è invitato all'incontro dipresso il