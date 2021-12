Donato Maniello a “Più libri più liberi”

Nell'ambito di, lahe si svolgerà a Roma, presso il(Piano Forum P24), sarà presentato il libro "con la partecipazione dell'autore, il professore diperL'incontro si terrà alledinel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid 19 vigenti. Il professore, docente di Progettazione Multimediale presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli e Lecce, è ricercatore di media applicati ai beni culturali e fondatore dello. Nel 2018, tra l'altro, a Canosa di Puglia ha presentato il progettoin un convegno pubblico, in veste di relatore, ideatore e curatore. Un percorso multimediale in realtà spaziale aumentata su una delle spettacolari testimonianze archeologiche risalenti al III secolo a.C.. che a differenza degli altri ipogei scavati nel tufo, il "Cerbero" è stato costruito nello strato di terreno argilloso ed è visitabile a Canosa di Puglia, all'interno del Liceo "E: Fermi"La casa editriceha pubblicato tutti i suoi libri più importanti tra cui: Realtà aumentata in spazi pubblici: tecniche base di video mapping; Tecniche avanzate di video mapping: Spatial Augmented Reality applicata al bene culturale; Spatial Augmented Reality: la progettazione dell'edutainment negli spazi digitali aumentati. La- comunemente conosciuta come video mapping - applicata alle più svariate tipologie di superfici, sia esse indoor che outdoor, permette anche di focalizzare le ricerche ed applicazioni in ambito museale e/o per la valorizzazione dei beni artistici e culturali. Da non perdere l'appuntamento con "in calendario daldove scoprire le novità e i cataloghi di oltre 500 editori, incontrare autori, assistere a performance musicali, reading e dibattiti.