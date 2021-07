Diaferio-Lentini ad “Una Voce per Padre Pio”

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento televisivocondotto dache andrà in onda suL'evento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo l'adattamento - per la prima volta nella sua storia - in uno studio televisivo lo scorso anno per la pandemia. Nato da un'idea diil programma da 22 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. L'edizione 2021 riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo:e molti altri.Sarà l'diretta dalad accompagnare gli artisti famosi sul palco all'eventoSono 27 i musicisti della 'Orchestra "Suoni del Sud" della Capitanata: Raffaele De Sanio, Michele De Sanio, Marta Pignataro, Cioffi Raffaela, Lisa Falò, Simona Rampino, Rendina Vincenzo, Rendina Lucia, Lorenzo Ciuffreda (violini), Angelo de Cosimo, Edoardo Caiazza, Annalisa Sampietro (viole), Gianni Cuciniello, Michela Celozzi (violoncelli), Pietro Pacillo (contrabbasso),Vincenzo Celozzi (sax e clarinetto), Elisa Lombardo (flauto), Marta Binetti (Oboe), Giulio Rocca (batteria), Adriano Martino, Luigi Pagliara (chitarre), Luca Sanguinetti (tastiere), Mario Longo (basso), Michele Bottalico,e Sara Sportaiuolo (coristi).Come da tradizione consolidata, anche la coppia artisticaparteciperanno adinsieme ai big della musica e dello spettacolo.che negli ultimi anni hanno dato e continuano aarricchendo la cultura musicale con performances di assoluto livello e valore.è solidarietà e condivisione di valori al centro del programma televisivo che promuove una campagna di raccolta fondi, sostenuta dae, a supporto del, per dare continuità al programma "Aggiungi un posto a tavola" e "Fratello studio e sorella scuola", in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei. E, inoltre, da anni vengono supportatiche nello specifico ha come "mission" : Maison Padre Pio (una Casa famiglia residenziale che accoglie 28 minori); Les Anges de Padre Pio (un Orfanotrofio che ospita 33 bambini, con una capienza massima di 70 minori); Les Anges de Padre Pio II (una Casa residenziale che accoglie 40 persone Diversamente abili); Le paradis de Padre Pio(una Clinica Medica di chirurgica polivalente dove equipe mediche internazionali composte di medici e chirurghi, si alterneranno in Costa d'Avorio offrendo le loro competenze, e, ove indispensabile, intervenire chirurgicamente.)Solidarietà, musica, storie di vita e fede, esperienze devozionali con interventi che rievocheranno la straordinaria esistenza e le opere del fratecon le stimmate che la chiesa cattolica lo venera come Santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte.