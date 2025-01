Canosa: Standing ovation  per il "Concerto di Capodanno. Omaggio a Frank Sinatra e Ella Fitzgerald"

Standing ovation per ilche si è svolto lo scorso sabato 4 gennaioaldi. La musica internazionale è stata la protagonista delcon i grandi successi diche hanno accompagnato il pubblico in un viaggio sonoro a cadenza di virtuosismi vocali e strumentali estremamente emozionanti e di livello . Per il grandesonosaliti sul palco:(voce solista);(voce solista);al clarinetto-sax ed anche nella veste di direttore artistico del concerto. Mentreda par suola dottoressaha presentato la serata , aperta con i saluti dell'assessore alla culturae dell'assessore agli eventiGli evergreen come "Summertime" , "Mack The Knife"interpretati dall'incantevole voce disono stati di impatto e di sicura presa sugli spettatori che hanno applaudito a più riprese.Non da meno le performances canore diche hanno deliziato la platea all'ascolto di successi indimenticabili da: "My Way" a "The lady is a tramp" .Le hit senza tempo che hanno fatto da colonna sonora alimpreziosito dall'assolo al clarinetto delcon il branodedicato al mitico"Chi ben comincia, è alla metà dell'opera!. Nasce sotto i buoni auspici come recita il famoso proverbio che racchiude anche il valore delperl'esordio della stagione concertistica 2025 dell'Associazione Giovanile Musicale(A.Gi.Mus) di Canosa di Puglia già pronta nell'organizzazione del prossimo evento musicale.