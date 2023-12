Pino Lentini in concerto con Ray Gelato

Grande attesa per l'arrivo adel Re dello Swing,che si esibirà in un concerto esclusivo. Nella tappa del capoluogo pugliese, in calendarioallealil sassofonista e cantante londinese di origini italiane sarà accompagnato dalla straordinaria, diretta dalTra i musicisti della Jazz Studio Orchestra anche ilreduce da mesi di concerti famosi tra i quali la partecipazione nell'estate scorsa al Clarinet Fest 2023 in America a Denver in Colorado dove è stato in veste di clarinettista a rappresentare l'Italia con un concerto di Setaccioli, tra gli appuntamenti più importanti al mondo con musicisti di livello mondiale. "Un' altra grande soddisfazione che raccolgo con onore!" Ha dichiarato ilalla vigilia del concerto cone la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore rivolto a tutti gli appassionati di swing, della musica targata anni Cinquanta e deglievergreen come Carina, Stardust, Just a Gigolo e molti altri di un repertorio vasto.è uno dei testimonial del nuovo swing in un mix contagioso e spettacolare nel quale trovano posto il r'n'b, il jive e un impatto ritmico e sonoro straordinario. Ray Gelato ha portato il suo marchio speciale di swing, jazz e Rhythm and Blues in tutto il mondo.