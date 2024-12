Di Nunno, Di Ruggiero e Metta, Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana

La prestigiosa Sala Rossa "V. Palumbieri" del Castello di Barletta, stamani ha ospitato la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad insigniti residenti nel territorio della provincia Barletta Andria Trani. "Il riconoscimento che gli viene conferito direttamente del nostro Presidente della Repubblica non solo alimenta il senso di appartenenza alla Comunità Stato, ma rappresenta il miglior esempio per le nuove generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare le proprie risorse migliori, la loro onestà e la loro passione".Ha tra l'altro dichiarato Prefetto Silvana D'Agostino nei saluti istituzionali durante la cerimonia alla presenza delle autorità tra le quali: il sindaco di Canosae il ColonnelloComandante 32 ° Stormo Aeronautica Militare di Amendola. Tra gli insigniti dell'Primo Luogotenente dell'Aeronautica Militare;Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare in quiescenzaPrimo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica Militare in quiescenzaPrimo Luogotenente dell'Aeronautica Militare è in servizio presso il 32° Stormo con sede ad Amendola, in provincia di Foggia. Ha intrapreso la carriera militare nel 1987, ricoprendo numerosi e prestigiosi incarichi in ambito nazionale ed internazionale. Ha frequentato svariati corsi trasmettendo la sua esperienza al personale dell'Aeronautica ed ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui tre Medaglie Nato per i servizi prestati nelle operazioni in ex Jugoslavia, Kosovo e Libia, la croce d'oro per anzianità di servizio e la medaglia militare d'argento al merito per lungo comando. Durante il conflitto nell'ex Jugoslavia ha fornito una fattiva collaborazione con le forze armate di Francia, Olanda e Belgio, meritando diversi attestati di benemerenza. Ha dato il suo prezioso contributo anche in ambito sociale, quale socio fondatore dell'Associazione dell'Arma Aeronautica di Canosa di Puglia e Vice Capo della Nobile Carlinga del 32° Stormo.Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare è in congedo dal 2003. E' stato presidente dell'Associazione Arma Aeronautica della sezione di Canosa di Puglia. Arruolatosi nel 1973, ha iniziato il corso nella Scuola Specialisti di Caserta, per poi essere assegnato al 32esimo Stormo di Amendola, dove ha prestato servizio fino al 2003, dimostrando attaccamento all'arma, aderendo ad attività militari in Italia ed all'estero, conferendo lustro alla Patria. Con la collaborazione dell'Associazione Bersaglieri ha realizzato una mostra sul centenario della Grande Guerra ed è impegnato costantemente in attività di promozione sul tema della sicurezza stradale. Durante l'emergenza pandemica da Covid-19 si è reso disponibile per le necessità delle persone bisognose di assistenza e collabora costantemente con la Diocesi di Andria nella gestione della mensa dei poveri "San Francesco".Primo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica Militare in quiescenza, ha prestato servizio presso il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare Regione Aerea di Bari Palese con l'incarico di Capo Segreteria del Gruppo Sezione Servizi Autotrasportati.Dopo aver frequentato il Corso per Sottoufficiali nella Scuola Specialisti di Caserta nel 1978/79, assume le funzioni di Sergente presso la Sarvam di Viterbo nel 1980. Nel corso della sua attività ha dimostrato capacità militari ed umani abbinate a senso di responsabilità ed abilità organizzativa, nonché totale abnegazione per la forza armata. E' stato insignito di Croce d'Argento e della Croce d'Oro per anzianità di servizio militare. E' socio fondatore dal 1993 dell'Associazione Nazionale Arma Aeronautica di Canosa di Puglia, di cui è vicepresidente.Le foto di rito insieme ad autorità e familiari hanno concluso la cerimonia con i tre canosini orgogliosi e fieri dell'appartenenza all', una delle quattro forze armate italiane, deputata alla difesa dello spazio aereo nazionale che in ambito internazionale è conosciuta comeRiproduzione@riservata