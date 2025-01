Addio ad Achille Cotrufo

"Il mondo dello sport cremonese piange." Riportamentrescrive"Addio aduna vita dedicata allo sport" sono alcuni dei titoli dei notiziari on linedi queste ore che hanno annunciato la dipartitavenuto a mancare all'età di 87 anni a Cremona, dove viveva. Ex carabiniere e dipendente della Banca d'Italia in quiescenza è stato uomo di sport e figura di riferimento per la Figc di Cremona e poi per il Coni, facendosi apprezzare e stimare per la sue eccellenti qualità umane e competenze acquisite negli anni, prima come arbitro di calcio, e a seguire giudice sportivo, presidente della Federazione Gioco Calcio di Cremona e responsabile del CONI Provinciale di Cremona. Nel sociale,è stato presidente dell'dal 1989 al 2002 portando il numero degli associati ad oltre 500 e soprattutto costituendo due gruppi di volontariato operanti nella protezione civile e nell'assistenza alla persona.Nel 2004,è stato insignitodell'Onorificenza die nel 2008 dellaconferitagli dall'allora Presidente del CONI Giovanni Petrucci per la sua attività dirigenziale. Arbitro dal 1961 è stato associato delle Sezioni di Piacenza, Varese e Cremona dirigendo gare a livello di IV serie con alcune apparizioni in serie C. Ha svolto le funzioni di cassiere, segretario e Delegato Tecnico negli anni 1972/1975. Giudice sportivo dal 1976 al 1981, ricoprendo la carica dinel 1982. "Il suo entusiasmo e la sua capacità nonché la sua non certo nascosta vicinanza alla Sezione, ed al mondo arbitrale in genere, – scriveva l'Associazione Italiana Arbitri -, hanno contribuito a creare nel corso degli anni quella piena sinergia e collaborazione fra tutte le componenti del mondo calcistico dilettantistico provinciale e regionale " della Lombardia . Ha ricoperto anche da reggente il Comitato Provinciale di Brescia nella stagione 2005/2006 e nel 2007, ad affiancare quale componente l'allora commissario del Comitato Regionale Lombardo della FIGC/LND Carlo Tavecchio. Nel 1994,è stato Vice Presidente Vicario del CONI Provinciale di Cremona, operando per l'unità dell'intero movimento sportivo dilettantistico. "Uomo del Sud (non ha mai perso l'accento nonostante una vita passata a Cremona) è stato uno dei più importanti dirigenti sportivi della storia cremonese…Era un uomo 'del fare', sempre pronto a risolvere problemi e a dettare soluzioni." Ha tra l'altro scritto il giornalistanel suo personale ricordo diuomo di spicco nello sport cremonese e di grande umiltà e disponibilità relazionali nella vita.E' stato comunicato che a, alledipresso lasi terranno le esequie. La camera ardente sarà presso la sede di Cremona Solidale in via Brescia 207, nella giornata di giovedì, 23 gennaio, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.