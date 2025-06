Tutto pronto per la XIX  Edizione delle Canosiadi

Tutto pronto per lache si terràdallenell'ambito della. Istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una direttiva del 27 novembre 2003, lasi svolge ogni anno nella prima domenica di giugno su tutto il territorio nazionale. Per il 2025, l'edizione della manifestazione è stata posticipata alal fine di collegarla alla celebrazione del. Una grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte, sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali. Tutte le attività in programma per lasono volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Allasotto la regia consolidata del professorfiduciario CONI) hanno già aderito: Centro Atletico Sportivo Canosa, Atletica Pro Canosa, Studio Dance Damiano, Nuova Canusium Basket , Associazione Sportiva Padel e Canosa Calcio a 5 che si esibiranno in più zone del territorio della città: Piazza Vittorio Veneto, Area Mercatale, via Corsica ai campi di padel. Al termine disco dance e premiazioni in piazza.