Il Primo Luogotenente Michele Casamassima, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

è stato insignito dell'onorificenza dinel corso della cerimonia svoltasi nella mattinata del 13 dicembre scorso presso il Castello di Barletta. Alla cerimonia di conferimento sono intervenuti: il Prefettoil ColonnelloComandante del 9° Reggimento Fanteria Bari e il sindaco di Canosa di Puglia,Il canosinoPrimo Luogotenente dell'Esercito Italiano è in servizio presso il IX Reggimento Fanteria di Trani, di antiche tradizioni con oltre duecentocinquanta anni di vita, che si compone di un comando di reggimento, una compagnia di supporto logistico ed un battaglione meccanizzato, pedina operativa dell'unità. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi economi ed elogi ed è stato insignito della Medaglia dell'Ordine Sacro Militare di San Giorgio di Napoli e della Medaglia di Lungo Comando nell'Esercito Italiano. Ha prestato servizio all'estero e segnatamente in Bosnia, Kosovo, Macedonia, Afghanistan ed Iraq. Una grande soddisfazione e onore per il Primo Luogotenenteper l'la più alta onorificenza concessa dal Capo dello Stato. Istituita con la legge 3 marzo 1951 n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), l'OMRI è il primo fra gli Ordini nazionali destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".