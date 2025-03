Plauso all'Operazione 'Alta Murgia Clean Up' contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

«Plaudo all'iniziativache fino a ieri ha visto l'a supporto del Parco Nazionale dell'Alta Murgia contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti.ha consentito un intervento straordinario di bonifica, con la rimozione di carcasse di auto e pneumatici fuori uso disseminati nell'area Parco. Desidero ringraziare il direttore del parcocon il suo personale e i militari dele quelli dell'che hanno reso possibile il ripristino di diverse aree del Parco di particolare pregio ambientale. E' intervenuta con il suo personale, che ringrazio allo stesso modo, l'Arif che ha affiancato le operazioni di raccolta di 9 tonnellate di pneumatici fuori uso e 5 carcasse di auto. Così il Bosco di Acquatetta, l'area del Bosco di Senarico Piccolo e diverse zone nell'agro di Toritto sono state ripulite e riportate all'originaria bellezza. L'Esercito, grazie all'impiego dei suoi mezzi speciali, consente di realizzare operazioni complesse come la rimozione di carcasse di auto e pneumatici di grandi dimensioni.» E' la dichiarazione rilasciata dal presidente della Regione Puglia,a margine dell' operazione straordinaria promossa dall'Ente Parco di rimozione di carcasse di auto e pneumatici fuori uso abbandonati eseguita nei giorni 28 e 29 marzo al fine di preservare l'integrità di un'area protetta di straordinario valore naturalistico, liberandola dai rifiuti ingombranti che ne deturpano la bellezza.«Contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti – ha tra l'altro dichiaratocommissario straordinario dell'Ente Parco – richiede un impegno congiunto e coordinato tra istituzioni e comunità locali. Le iniziative di clean up che il Parco promuove ne sono un esempio concreto, realizzate grazie anche alla collaborazione con le amministrazioni comunali dei territori coinvolti. Un sentito grazie al 9° Reggimento Fanteria e all'11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Pinerolo, che ci affiancano in queste importanti azioni di ripristino ambientale, e all'impianto di riciclaggio Corgom di Corato per il contributo nella corretta gestione e nel recupero dei materiali raccolti». Non è la prima volta che ilsi fa promotore di interventi di tutela ambientale. Negli anni, numerose sono state le iniziative dedicate alla pulizia e al ripristino del territorio, tra cui diversi green day che hanno coinvolto istituzioni, enti e volontari.