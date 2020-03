Coronavirus: Colpito un poliziotto del Commissariato di Canosa

Un appello aA lanciarlo é, Segretario Regionale della Puglia delrivolgendosi in particolare al Presidente della RegioneIn questo periodo in cui il Coronavirus sta contagiando fasce sempre più estese di popolazione, è ancor più evidente a tutti con quale dedizione esse si stanno attivando anche perIn particolare,Ad intervenire èSegretario Regionale della Puglia delha scritto questa lettera aperta."Eccelse istituzioni, illustrissimo Presidente Emilianonon sono nuovi in PugliaI Poliziotti, vivono giornalmente a stretto contatto con i cittadini, oltre a cercare di far rispettare il DPCM, espletano giornalmente servizi di ordine pubblico e nondimenoVoglio sottolineare che, gli uomini in divisa, hanno a disposizione una limitatissima disponibilità di dispositivi di protezione individuale, da utilizzare solo come extrema ratio, qualora fosse evidente il rischio di contagio, come se fosse preventivabile, comprensibile a priori, quando necessario o meno.vuol dire tutelare non solo le loro famiglie, ma anche tutti i cittadini che entrano in contatto con le divise, parliamo di migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Tuteliamo chi, per dovere, per senso civico e per scelta di vita, ha deciso di mettere a disposizione la propria vita al servizio della collettività."