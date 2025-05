Canosa : la Polizia di Stato arresta in flagranza due cerignolani

Nella giornata del 6 maggio scorso, nel corso dell'attività di controllo del territorio, la Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia ha proceduto all'entrambi pregiudicati, che si stavano dando alla fuga nel territorio della BAT a seguito del furto di un'autovettura avvenuto nella stessa giornata a Noicattaro (BA). I due giovani, a bordo di un'auto "staffetta", stavano viaggiando sul tratto stradale della SS16, tentando di garantire la fuga di un terzo soggetto, allo stato rimasto ignoto, alla guida dell'auto rubata, quando è nato un inseguimento condotto dai Carabinieri della Compagnia di Barletta. Il conducente dell'auto rubata, dopo aver abbandonato la stessa, è fuggito a piedi nelle campagne, mentre l'altra autovettura ha proseguito la fuga imboccando lo svincolo della SS16 in direzione Canne della Battaglia, per poi essere bloccata dai Poliziotti del Commissariato, a seguito della nota radio diramata sui canali della Forze dell'Ordine. I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di individuare uno dei due giovani quale autore materiale del furto dell'autovettura asportata poco prima a Noicattaro. Pertanto, concordemente con il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Trani, entrambi sono stati tratti in arresto, in concorso, per furto, resistenza a pubblico P.U. e possesso di attrezzi atti allo scasso e poi condotti presso la locale Casa circondariale. Occorre precisare che la loro posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e che gli stessi non possono considerarsi colpevoli sino ad una sentenza definitiva di condanna.