Canosa: Operazione “scuole sicure” della Polizia di Stato

Proseguono i servizi, disposti dal Questore della BAT, al fine di incrementare la sicurezza stradale, per contrastare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti tra i minori, con particolare focus sulle scuole secondarie di secondo grado, nonché il rispetto della normativa di settore da parte degli esercizi pubblici della sesta provincia pugliese. Nei giorni scorsi, poliziotte e poliziotti della Questura di Via dell'Indipendenza hanno presidiato, all'ingresso degli alunni, alcuni istituti scolastici presenti nei Comuni di Trani,ed Andria, al fine di prevenire e contrastare l'eventuale presenza di droghe negli ambienti scolastici e le loro adiacenze. E' stata, inoltre, messa in atto una mirata attività di controllo del territorio con numerosi posti di controllo durante i quali sono state identificate più di 255 persone, 62 con pregiudizi penali o di polizia, fermati 133 veicoli e contestate 5 contravvenzioni al Codice della Strada. Nel corso di tale attività, sono bloccati e deferiti all'Autorità Giudiziaria tre soggetti, due italiani ed uno straniero con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di oggetti atti allo scasso. Parallelamente sono proseguiti i controlli degli specialisti della Divisione Polizia Ammnistrativa: verificati due "Compro oro" di Barletta e riscontrata una violazione amministrativa ex art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per irregolare identificazione dei clienti, con la conseguente sanzione di euro 308,00. Ad Andria è stata, infine, controllata una sala giochi: identificate al suo interno 11 persone, 10 con pregiudizi di polizia; al gestore è stata contestata l'inosservanza alla legge regionale nr.43 del 2013 sul "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e comminata la conseguente sanzione di euro 3.333,00. I servizi straordinari in argomento continueranno incessantemente anche nelle prossime settimane.