Coronavirus: altri 3 test positivi

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica che oggi – con aggiornamento alle- sono stati effettuatiDi questie 31 negativi. I tre test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza:(uno riguarda la moglie di un caso già risultato positivo, l'altro è un uomo che ha avuto un contatto stretto con un caso della Lombardia); il terzo riguarda undi un uomo in quarantena già da dieci giorni perché rientrato da regione con focolaio. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. In totale, con l'aggiornamento delle ore 20.30, i casi positivi in Puglia sono 17.Per questo oggi con la Giunta regionale abbiamo varato misure urgenti per il sostegno alle attività economiche, messe a durissima prova in questo momento, e per consentire il lavoro agile per i dipendenti della Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,con riferimento ai provvedimenti, approvati oggi dalla Giunta in seduta straordinaria, connessi all'emergenza coronavirus Covid-19. Presentata dall'è stata approvata laper i programmi regionali di finanziamento come Nidi, Tecnonidi e Microprestito, gestiti da Puglia Sviluppo.La giunta ha inoltre dato mandato all'autorità di gestione del Por 2014-2020 ad avviare il procedimento per laaumentando fino alla misura massima del 90% la copertura ordinaria di controgaranzia. Traslati di dodici mesi gli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla misure Pia piccole e medie imprese e Turismo.Su proposta dell'assessore alla Formazione, è stata approvata laSu proposta del vicepresidentedopo un incontro con i sindacati questa mattina, sono state approvate le, a seguito della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica sul lavoro agile. Avrannoche li rendano maggiormente esposti al contagio, come i malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, bronco-pneumopatici, con infezioni respiratorie acute, con patologie congenite, immunodepressi, con malattie rare e autoimmuni. Inoltre i lavoratori utenti di servizi pubblici di trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa e i genitori impegnati nella cura di figli in conseguenza dell'eventuale contrazione dei servizi educativi degli asili nido e dell'infanzia.Infine avrannoCon lo stesso provvedimento è stato deciso che glicome seminari, convegni, corsi di formazione, si debbano tenere in via prioritaria a distanza con modalità telematiche e videoconferenze. Se questo non potesse essere possibile, i dirigenti ne valuteranno la possibilità di sospenderli, rinviarli o di adottare idonee cautele.