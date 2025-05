Dobbiamo spiegare ai cittadini tutto il lavoro svolto dalle Regioni

"Questa festa serve a spiegare ai cittadini che cosa fanno le Regioni, cioè sostanzialmente tutto, ma spesso i cittadini non se ne rendono conto, sono convinti di avere a che fare solo con il presidente del consiglio dei ministri, o con i sindaci. La quasi totalità della loro vita viene scandita invece dalla legislazione regionale. L'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stata bravissima a comunicare il ruolo importante dei sindaci. Adesso con la Conferenza delle Regioni stiamo spiegando che i presidenti di Regione non sono solo quelli che si occupano del covid durante le pandemie, ma fanno tutto il resto, svolgono un lavoro di programmazione e di gestione molto importante. La comunicazione mi auguro crescerà consentendo ancora di più di legittimare questo livello di governo, che peraltro è centrale anche per le politiche europee gestite in gran parte dalle Regioni. Questo è un patrimonio che dobbiamo difendere dal tentativo da parte della Commissione Europea di accentrare le politiche di coesione sottraendole alla programmazione delle regioni. Noi come Regioni siamo fortemente contrari". Così il presidente della Regione Pugliavicepresidente della Conferenza delle Regioni, partecipando alla inaugurazione della quarta edizione del Festival "L'Italia delle Regioni", la manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Veneto. Il taglio del nastro questo pomeriggio inalla presenza, oltre ai presidenti di Regione, anche del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. La quarta edizione del Festival è dedicata alle eccellenze dei territori rappresentati dalla Conferenza delle Regioni, un patrimonio di tradizione e innovazione capace di affermarsi nel mondo e di fronteggiare la sfida dei nuovi equilibri internazionali. Nel Villaggio delle Regioni, allestito a Campo San Polo, ogni Regione è presente con un proprio stand.