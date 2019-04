Confini: tra identità e alterità

Sarà l'della, ad ospitare un incontro pubblico, organizzato dalla localeche verterà sul concetto di, soglia di bilanciamento tra due opposte polarità, identità e alterità, in calendarioalle. La trattazione della tematica è affidata al dott.Psicologo Clinico e Psicoanalista, nonchè Presidente Designato AIEMPR, Associazione Internazionale di Studi Medico- Psicologici e Religiosi. Chair ed organizzatore per l' AIEMPR di un recente convegno di studi dal titolo "Confini", tenutosi a Roma presso l' Angelicum Congress Centre, ne porterà le risultanze per sollecitare un dibattito costruttivo. "Il tema affrontato dal Dott. Zipparri - spiega la Presidente FIDAPA Rosa- è di grande attualità, perchè oltre ad indagare in generale il rapporto personale tra il se' e l'altro ,si apre anche all' esperienza migratoria ed alle problematiche di tipo relazionale ad essa correlate."