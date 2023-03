A Pescara, convegno ‘La Prevenzione dei Tumori Femminili’

Sarà la Sala Consiliare presso il Palazzo Municipale di Pescara ad ospitare ilsul temapromosso ed organizzato dalla(Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) che si terrà a partire dallediAd aprire i lavori per i saluti :, presidente Fidapa-BPW Italy;, Presidente Fidapa-BPW Italy Distretto Sud-Est;Presidente Fidapa-BPW Italy Sez.Pescara Portanova;Presidente Fidapa-BPW Italy Sezione Pescara;, sindaco di Pescara; professoressa, Ordinario di Oncologia-Università Politecnica delle Marche; professor Marco Lombardo Coordinatore Lilt Pescara.Seguiranno gli interventi : della dottoressa– Medico T.F. Nazionale Salute per l'introduzione; mentre per le relazioni il Presidente Nazionale della Lilt,; la dottoressaPresidente Nazionale LOTO; la dottoressaPrimario Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera Vito Fazzi di Lecce; la dottoressaMedico specialista in ginecologia ; la dottoressaPsicologa ANT. Modera i lavori la dottoressa, farmacista - delegata della Presidente Nazionale ANT Raffaella Pannuti- T.F. Nazionale Salute che relaterà sulla prevenzione offerta dall'ANT su tutto il territorio nazionale.ossia adottare abitudini e comportamenti salutari per ridurre il rischio che insorga un tumore. Il cancro è causato da alterazioni nel patrimonio genetico di una cellula, che in genere devono coinvolgere più di un gene per costituire un pericolo concreto. Anche per questo motivo il tempo di latenza di un tumore, prima che dia segni e sintomi, può essere molto lungo. Ciò significa che i primi danni alla cellula possono avvenire già in età giovanile. Tuttavia i processi di trasformazione tumorale possono essere bloccati sul nascere, per esempio dall'azione del sistema immunitario. Tali azioni sono più efficienti quando si adottano abitudini e comportamenti salutari e per questo in grado di ridurre il rischio di sviluppare un tumore.