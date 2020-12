CONCERTO di NATALE IN BASILICA, 25 anni di emozioni

Doveva essere la venticinquesima edizione delma il covid lo ha impedito, "pazienza, ritenteremo il prossimo anno!". Ma non era possibile mancare l'appuntamento con le tante persone che lo seguono da anni dal vivo o in televisione. Ecco allora l'idea di riassumere in un video questi anni di Concerti e trasmetterli, grazie alla collaborazione della emittente televisivaL'idea e subito piaciuta a tutti, quindi c'è chi si è subito messo all'opera, e cioè hanno iniziato la ricerca dei brani più belli eseguiti in questi anni. Per fortuna nell'archivio di Teledehon sono conservati tutti i Concerti trasmessi in diretta da almeno 10 anni, per cui era ora necessario che qualcuno scegliesse le esecuzioni più belle: chi poteva farlo se nonEcco allora che pazientemente, grazie all'aiuto delle brochure delle diverse edizioni, una panoramica degli oltre 100 pezzi eseguiti. Quindi la scelta delle registrazioni migliori. Preziosissima e stata la collaborazione diregista dell'emittente che, con grande pazienza e competenza, è riuscita a rintracciare i pezzi e a montarli, con meticolosa precisione e dedizione, quindi ecco realizzata la: un collage di pezzi assemblati insieme in maniera tale da apparire come eseguite in un unico concerto. "In tal modo riteniamo che non poteva esserci modo migliore per festeggiare questo venticinquesimo appuntamento musicale di Natale, che racchiude tutta la preziosa disponibilità di tante persone, musicisti, coristi, solisti, tra i quali in modo particolare la sopranaLamerita poi una menzione tutta particolare: con la guida e direzione delha affrontato ore e ore di prove, tenutesi per lo più la sera, dopo il lavoro, a fine giornata. Un doveroso grazie anche al parroco della Cattedrale,che ne è l'ispiratore e l'organizzatore, quindi a tutte le persone, Associazioni, Imprese e privati, che non hanno mai fatto mancare il sostegno economico per la realizzazione del Concerto. Il Concerto è stato trasmesso super la prima volta, riscuotendo un grande successo e un significativo aumento di telespettatori e sarà ancora in programma in questo periodo festivo. Un doveroso ringraziamento anche al direttore di rete, padre Francesco Mazzotta, perché ha creduto nel successo dell'iniziativa