Canosa: ladro di cycas in azione

Con un post ed un video sui social, il sindaco di Canosa di Puglia,porta a conoscenza la cittadinanza di quanto accaduto nella notte davanti alla Chiesa di San Francesco sotto le telecamere di Palazzo di Città che hanno ripreso un ladro di cycas in azione. ""Sarebbe troppo facile quanto inutile stare qui a biasimare l'attività di questo individuo che di notte, incappucciato, si trascina una pianta messa lì dinanzi alla chiesa dedicata a San Francesco.Sono tante le immagini che quotidianamente vengono catturate dal sistema di video sorveglianza della città e dalleOgni mattina facciamo la conta dei danni avvenuti la sera precedente.Ogni giorno ci vede al lavoro per rimediare a quanto accaduto la sera prima con enorme dispendio in termini economici e di lavoro da parte degli uffici. Ogni volta mi tocca superare, a volte senza esserne neanche io convinto, la stessa domanda che mi pongono:Ed invece no! """"""Occorre riparare, ricostruire.- prosegue- Certo non immediatamente perché reperire i soldi e mettere in atto le procedure di gara per le riparazioni ci vorranno mesi, ma occorre farlo, la gente capirà, imparerà a vivere meglio. Sono sempre stato dell'idea che un luogo sia l'espressione della gente che lo vive. Una città è come una casa. Può essere povera ma allo stesso tempo pulita e dignitosa. Viceversa può essere ricca ma sporca e malsana. Dipende solo da noi.A questo punto molti di voi staranno pensando che ci vogliono controlli, il pugno di ferro per gli incivili, sanzioni e tante altre cose. Ma mentre molti si sono già messi dalla parte della ragione ( e non credo che siamo tutti dalla stessa parte), con l'indice già puntato io credo invece che ognuno di noi debba fare la propria parte.Dimostriamo con i fatti che la gente perbene è molto più numerosa di quell'altra. Alla fine scoprirete - conclude- che il luogo migliore dove posizionare una pianta, un fiore è proprio la strada perché le cose belle devono esse viste e condivise con gli altri altrimenti non ha nessun senso. S