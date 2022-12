Canosa: Natale con i tuoi, Santo Stefano al Museo

Molta cultura nel menu natalizio e di inizio 2023 proposto dallaPer andare incontro al maggior tempo a disposizione dei pugliesi e intercettare, altresì, i flussi turistici che si prevedono in arrivo,ha stilato undeiche saranno eccezionalmente visitabili anche nei giorni "rossi", tranne il giorno di Natal, tradizionale giornata di riposo anche per i musei. A ridosso delle più importanti festività sarà inoltre eliminata o posticipata la chiusura settimanale del lunedì.Nelle festività, tra i luoghi della cultura pugliese anche ilche sarà aperto nei giorni:dalle ore 09:00 alle 14:00(ultimo ingresso alle ore 13:15);08:00 alle 12:00(ultimo ingresso alle ore 11:15)/ dalle ore 16:00 alle 20:00(ultimo ingresso alle ore 19:15);dalle ore 09:00 alle 14:00(ultimo ingresso alle ore 13:15);09:00 alle 20:00(ultimo ingresso alle ore 19:15).«Ancora una volta, grazie alla collaborazione di tutto il personale che ringrazio sentitamente, abbiamo raggiunto un importante obiettivocommenta: ampliare il più possibile orari e giorni di apertura dei nostri siti anche nei giorni festivi, per offrire maggiori opportunità a residenti, visitatori e turisti. A tutti loro vanno i miei più sentiti auguri di un Natale all'insegna della bellezza».