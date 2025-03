Alla bellezza si risponde con gesti concreti

Ilgrazie alla sensibilità del dirigente scolasticoe del collegio docenti, offre agli studenti un'esperienza unica alla scoperta della storia e della cultura pugliese. Le studentesse e gli studenti partecipano a visite programmate allaa cura di Massimo Osanna e Luca Mercuri, allestita in un'ala della scuola "G. Mazzini", "un'occasione unica ed importante" per esplorare il patrimonio archeologico della regione. Il percorso espone alcune fra le produzioni artigianali più caratteristiche del popolo dei Dauni, raccontando e illustrando uno dei momenti più significativi nell'immaginario daunio quando, durante lo svolgimento delle cerimonie funerarie dedicate ai membri dell'élite canosina fra IV e II secolo a.C., erano utilizzati questi materiali. Armi, gioielli, ornamenti, insieme ai vasi policromi e plastici, caratteristici delle botteghe canosine dell'epoca, selezionati dai depositi e dalle collezioni di importanti musei pugliesi, tra cui ilil Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, nonché dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, sono "i protagonisti" dellaPer la prima volta è esposto anche un reperto di straordinaria importanza recuperato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, assegnato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia nel dicembre 2024: un grande frammento di dipinto murale con scena figurata forse proveniente da un ipogeo della Daunia. Le 24 classi del Liceo "E. Fermi" , accompagnate dai propri insegnanti, hanno la possibilità di visitare la mostra, immergendosi nelle antiche civiltà che hanno segnato la Puglia. Questo approccio concreto all'apprendimento permette agli studenti di arricchire la loro conoscenza storica, stimolando il loro interesse per le radici culturali del territorio. Con il mottoilnon solo promuove la cultura come strumento di formazione, ma anche come mezzo per sensibilizzare i ragazzi al valore della conservazione del patrimonio. Questo progetto contribuisce a formare una generazione di giovani consapevoli e rispettosi della propria storia e cultura.Riproduzione@riservata