Canosa: domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale

Ilsi rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo. L'iniziativa del Ministero della Cultura consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Ala sede delè ubicata in Via John Fitzgerald Kennedy n. 18 pressoedificio risalente all'ultimo decennio del XIX secolo. L'esposizione attuale, rinnovata di recente, illustra con apparato segnaletico e didattico in italiano e inglese, uno spaccato della società canosina tra età arcaica ed ellenistica, uno dei momenti di maggior rilevanza nella millenaria storia della città. La collezione del Museo è composta da manufatti provenienti dai corredi di tombe arcaiche e ricchi ipogei ellenistici, che testimoniano usanze e mentalità della società canosina e l'elevata qualità dell'artigianato locale tra il VI ed il III secolo a.C.Nellasono esposti i vasi di produzione subgeometrica daunia realizzati a Canosa in età arcaica, rinvenuti, insieme a metalli ed ambre che attestano la presenza di scambi e commerci, nelle tombe di Vico Pasubio e via Legnano (VI – V sec. a.C.). Nella secondatrovano posto i corredi riferibili ad alcune deposizioni dell'Ipogeo di Vico san Martino (IV-II sec. a.C.) composti da ceramica apula a figure rosse e altri beni di prestigio quali armi e metalli. Le sale successive sono dedicate al ricco corredo dell'ipogeo Varrese, una delle più importanti tombe a camera di Canosa, appartenuta per varie generazioni ad una famiglia di spicco del ceto abbiente. Tra i materiali si segnalano, oltre ai vasi apuli a figure rosse caratterizzati da dimensioni monumentali, dalla ricchezza decorativa delle raffigurazioni e dall'impegno narrativo delle scene, un importante nucleo di vasi policromi e plastici detti canosini, caratterizzati da immagini dipinte a tempera con una vasta scelta di colori, tra cui predomina il rosa, e dalla presenza di elementi decorativi applicati. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni mentre le visite di domenica prossima si terranno dalleultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura.Riproduzione@riservata