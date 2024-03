Canosa: L’esplosione nella stessa piazza ove ha sede l’Antiracket-Antiusura

La delicatissima situazione generale dell'era stato oggetto di discussione in Commissione regionale Antimafia nella seduta di lunedì 4 marzo 2024. Un'audizione alla quale partecipò anche il vice Sindaco del comune di Canosa e nel corso del quale venne ascoltato anche ill'attivista sindacale, invitato dal Presidente Renato Perrini. Nel corso di quella audizione, alla quale parteciparono anche i vertici pugliesi dell'Antiracket, nel suo appassionato intervento Montaruli analizzò non solo quanto accaduto allo Sportello Antiracket – Antiusura di Canosa ma anche la delicatissima situazione relativa all'L'ennesimo episodio criminoso registrato nelle scorse ore a Canosa, ha indotto il Presidente Montaruli a presentare un sollecito affinché. Un Tavolo già richiesto il 9 marzo e sollecitato nei giorni scorsi ed oggi quanto mai urgente e necessario perappunto.Interpellato è stato lo stessoa dichiarare: "Un episodio criminoso che ha colpito un'attività commerciale in Piazza Galluppi, peraltro il luogo ove ha sede lo Sportello dell'Associazione Antiracket Antiusura oggetto della discussione in Commissione Antimafia regionale.Resta il fatto che l'incontro che ho richiesto al Prefetto deve svolgersi con la massima urgenza. Urge un'azione coordinata e condivisa - ha conclusoi-che coinvolga tutte le Associazioni di rappresentanza e tutte le realtà sociali ed economiche, ordini professionali e sindacali perché la situazione è delicatissima e riguarda tutti, proprio tutti nessuno escluso" .