Canosa: nipote aggredisce la nonna con fendenti

Ore di apprensione per le condizioni di salute di unaricoverata alpresso il reparto di chirurgia d'urgenza. La donna è stata raggiunta da alcuni fendenti intorno alle ore 4 odierne, nella sua abitazione a Canosa di Puglia da un nipote 25enne, che vive con lei e che adesso è in stato di fermo. Sono in corso le indagini dellaintervenuta in loco. Alcune indiscrezioni riportano che alle origini del grave fatto di sangue ci sarebbe la richiesta di denaro da parte del giovane alla nonna. I fendenti sferrati l'hanno raggiunta all' addome ed al collo. Ha perso molto sangue e rischia di perdere l'occhio. Subito soccorsa dagli operatori delè stata poi trasportata al pronto soccorso del nosocomio di Andria. Ora la donna è in condizioni gravi anche se la prognosi non è riservata.